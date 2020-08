Luka Dončić igralec, ki je v ligi NBA najbolj napredoval?

V ligi NBA so objavili sezname glavnih kandidatov za posamične nagrade po rednem delu sezone, v konkurenci igralcev, ki so od lanske sezone najbolj napredovali pa je tudi slovenski košarkarski biser in zvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić. Ljubljančan je bil lani najboljši novinec lige, letos se z Brandonom Ingramom (New Orleans) in soigralcem Gorana Dragića pri Miamiju Bamom Adebayom bori še za en laskav naziv.

Dončića se je nekaj časa povsem resno omenjalo tudi kot kandidata za najkoristnejšega igralca lige, a so na skrčenem seznamu za to nagrado ostali le še trije superzvezdniki, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), James Harden (Houston Rockets) in LeBron James (Los Angeles Lakers).

Tukaj so seznami za šest letnih nagrad za košarkarje in trenerje v ligi NBA. Finalisti so bili izbrani na podlagi glasovnic predstavnikov ameriških in kanadskih medijev. Ti pa so v kategoriji "najboljši šesti igralec" spregledali Gorana Dragića (Miamie Heat), enega najboljših košarkarjev v ligi, ki v igro prihajajo s klopi.

Najkoristnejši igralec lige (MVP: • Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks • James Harden, Houston Rockets • LeBron James, Los Angeles Lakers

Novinec leta: • Ja Morant, Memphis Grizzlies • Kendrick Nunn, Miami Heat • Zion Williamson, New Orleans Pelicans

Najboljši obrambni igralec: • Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks • Anthony Davis, Los Angeles Lakers • Rudy Gobert, Utah Jazz Najboljši šesti mož: • Montrezl Harrell, LA Clippers • Dennis Schröder, Oklahoma City Thunder • Lou Williams, LA Clippers Košarkar, ki je najbolj napredoval: • Bam Adebayo, Miami Heat • Luka Dončić, Dallas Mavericks • Brandon Ingram, New Orleans Pelicans Trener leta: • Mike Budenholzer, Milwaukee Bucks • Billy Donovan, Oklahoma City Thunder • Nick Nurse, Toronto Raptors

