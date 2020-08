Neverjetni Dončić si je nadel posebno krono in postavil mejnik lige NBA #video

V svetu košarke se spet govori o izvrstni igri Luka Dončića, ki je kandidat za nagrado v konkurenci košarkarjev, ki so v primerjavi z lansko sezono najbolj napredovali. A bi ga mnogi radi uvrstili med najboljšo trojico, ki se poteguje za naziv najkoristnejšega košarkarja (MVP).

Zlasti po novi predstavi v mehurčku v Orlandu. Dallas Mavericks so odigrali že tretji podaljšek in ga tokrat prvič dobili. Nagrada je bila še toliko slajša, saj je nasproti stala najboljša ekipa rednega dela lige Milwaukee Bucks z Giannisom Antetokunmpojem na čelu.

Luka Dončić je bil s 36. točkami prvi strelec tekme. Finney-Smith jih je dosegel 27. Foto: Getty Images

Slovenski čudežni deček je bil tisti, ki je bil osrednje ime dvoboja. Končal ga je pri 17. trojnem dvojčku - že tretji, od kar se liga po prekinitvi zaradi koronavirusa nadaljuje. Ko je dvoboj končal 36 točkah (met iz igre 12/24, od tega trojke 3/9, prosti meti 9/10), 19 asistencah in 14 skokih, je postalo jasno, da je postavil nov rekord lige NBA.

Novinar ESPN Tim Bonteps je zapisal, da je Luka po statistiki njihove televizijske hiše postal najmlajši košarkar v zgodovini lige, ki je imel največ trojnih dvojčkov v celotni ligi. Pred njim je ta naziv držal v svojih rokah legendarni Magic Johnson iz leta 1981.

With tonight's triple-double, Luka Doncic now has 17 this season, and is guaranteed of finishing the season with the most in the NBA. He will become the youngest person in NBA history to outright lead the NBA in triple doubles, passing Magic Johnson in 1981, per @ESPNStatsInfo.