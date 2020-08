Nepričakovani kralji "mehurčka" lige NBA

Košarkarji Phoenixa so v "mehurčku" na Floridi nepremagljivi. Dobili so vse štiri tekme!

Košarkarji Phoenixa so v "mehurčku" na Floridi nepremagljivi. Dobili so vse štiri tekme! Foto: Guliver/Getty Images

Z zmago New Orleans Pelicans proti Washington Wizards s 118:107 sta se v vzhodni konferenci severnoameriške košarkarske lige NBA neposredno v končnico uvrstila tako Brooklyn Nets kot Orlando Magic. Medtem je na zahodu v boju za osmo in deveto mesto, ki prinaša dodatna obračuna po koncu rednega dela, vse večja gneča. V igri je še vedno Phoenix, ki je v "mehurčku" na Floridi dobil vse štiri tekme in je po porazu Toronta proti Bostonu še edina neporažena ekipa v "pokoronskem" obdobju.

V ligi NBA je glede vstopnic za končnico vedno manj neznank. Še vedno niso znani vsi potniki v zahodni konferenci. V boju za nastop v tako imenovanem play-in turnirju, na katerem se bosta spopadla osmo- in devetouvrščeni udeleženec, ostajajo štiri moštva, medtem ko je s porazom proti Brooklynu s 106:119 najbrž vse možnosti za to zapravil Sacramento (29-40). Kings zasedajo 13. mesto in imajo tri zmage manj od devetega Portlanda (32-38).

Sta se pa z zmagami v boj za deveto mesto vključila tako San Antonio Spurs (30-38) kot New Orleans Pelicans (30-39). Isti izkupiček kot pelikani imajo Phoenix Suns (30-39), ki so edina neporažena ekipa v "mehurčku". Sonca, ki so na Florido pripotovala s skromnim izkupičkom 26-39 in majhnimi možnostmi za preboj v končnico, so nanizala že štiri zmage. Premagali so Washington, Dončićev Dallas, Los Angeles Clippers in Indiano, s tem pa ostali v krogu kandidatov, ki lahko še upajo na nastop v končnici.

Pester večer v ligi NBA, Dončić proti Antetokounmpu Luko Dončića čaka v noči na nedeljo obračun z vodilnim Milwaukeejem. Foto: Guliver/Getty Images V noči na nedeljo se obeta zelo pester večer v ligi NBA. Nastopili bodo tudi vsi trije klubi slovenskih legionarjev. Miami Gorana Dragića, ki je zaradi zdravstvenih težav vprašljiv za nastop v dvoboju, se bo pomeril z najbolj vročo ekipo v ''mehurčku'' Phoenixom (začetek ob 01.30 po slovenskem času), Dallas Luke Dončića (02.30) pa se bo spoprijel z vodilnim Milwaukeejem, ki si je že zagotovil številko ena na vzhodu. Pred tem bo na delu Denver (21.30 v soboto zvečer), ki se bo brez poškodovanega Vlatka Čančarja pomeril z Utahom.

Čarovniki zapravili vse možnosti

New Orleans je premagal Washington s 118:107, pri čemer je bil najbolj učinkovit Jrue Holiday z 28 točkami. Washingtonu ni pomagalo niti dejstvo, da so Rui Hachimura (23 točk), Thomas Bryant (22) in Troy Brown (20) presegli mejo 20 točk. Zvezdniški novinec New Orleansa Zion Williamson tokrat ni stopil na parket, trener mu je namenil počitek. Njegovi soigralci so se izkazali s kar 48-odstotnim metom iz igre.

Izjemna ekipna akcija New Orleansa:

Čarovniki so tako na vzhodu zapravili vse možnosti za play-in turnir, saj za Brooklynom in Orlandom, ki je izgubil proti Philadelphii s 101:108, zaostajajo preveč, da bi prišli na razliko manj kot štirih zmag do konca rednega dela tekmovanja. Na vzhodu je tako oddanih vseh osem mest za prvi krog končnice, ki se bo začela 17. avgusta. Pri Philadelphii ni nastopil poškodovani Avstralec Ben Simmons.

Boston končal niz Toronta, ki je zaostajal že za 40

Niz neporaženosti branilcev naslova Toronta v "mehurčku" na Floridi je končal Boston. Celtics so visoko, s 122:100, porazili prvake in so le še korak oddaljeni od tretjega mesta na vzhodu. V prvem polčasu so košarkarji Bostona tekmecu dovolili le 37 točk in si s tem tlakovali pot do tretje zmage v nadaljevanju rednega dela. Kelti so med srečanjem vodili že za +40, s prepričljivo zmago pa so ohranili matematične možnosti, da bi na razpredelnici vzhodne konference še lahko ujeli drugouvrščeni Toronto.

Kako je Boston nadigral prvaka:

San Antonio je v petek zvečer s 119:111 premagal Utah Jazz. Za ostroge je 24 točk prispeval Derrick White, 19 jih je dodal Avstrijec Jakob Pöltl (deset skokov).

Memphis (33-37) je na zahodu prišel do pomembne zmage proti Oklahoma City Thunder s 121:92. Na krilih trojice Dillon Brooks, Ja Morant in Jonas Valančiunas, ki je skupaj dosegla 60 točk, na osmem mestu ohranjajo zmago prednosti pred Portlandom. Osmo mesto v rednem delu pa pomeni, da morajo dobiti eno od dveh dodatnih predvidenih tekem, da potrdijo nastop med najboljšimi osmimi.

Liga NBA, 7. avgust: San Antonio Spurs : Utah Jazz 119:111

White 24, Pöltl 19, 10 sk., Clarkson 24, Bradley 15, 11 sk.; Memphis Grizzlies : Oklahoma City Thunder 121:92

Brooks 22, Valančiunas 11 sk. in Morant 19, 9 as., Paul 17, Dort 16; Brooklyn Nets : Sacramento Kings 119:106

LeVert 22, Harris 21, Allen 17, 11 sk., 8 as., Bogdanović 27, Fox 21, Hield 17, Barnes 16; Philadelphia 76ers : Orlando Magic 108:101

Harris 15 sk. in Embiid 23, 13 sk., Burks 22, Horford 21, 9 sk., Fournier 22, Vučević 21, 12 sk., Augustin 16; New Orleans Pelicans : Washington Wizards 118:107

Holiday 28, Ingram 17, Redick 15, Hachimura 23, Bryant 22, Brown Jr. 20, 10 sk., Smith 18, 10 as.; Toronto Raptors : Boston Celtics 100:122

VanVleet 13, Brown 20, Tatum 18, Walker 17, Wanamaker 15.

Lestvica: