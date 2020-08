Luka Dončić: Kdor nas je odpisal, se moti

Štiri tekme, le ena zmaga. Izkupiček, ki košarkarjev Dallasa ne more navdušiti. Luka Dončić in soigralci so bili ekipno neuspešni tudi v noči na petek, ko jih je ugnalo moštvo Los Angeles Clippers (111:126). Bo že držalo, da je bil rezultat še šest minut in pol pred koncem tekme izenačen, toda Teksačani so nazadnje vodili v drugi četrtini (največ s petimi točkami prednosti). Poleg tega pa so dali Kawhi Leonard in soigralci jasno vedeti, da so ob večji angažiranosti v obrambi hitro sposobni prestaviti v višjo prestavo, za nameček pa se lahko, v primerjavi z Dallasom, pohvalijo z večjo igralsko širino.

Poraz boli, toda …

"Poskušam iskati pozitivne stvari tega poraza. Borili smo se in dolgo vztrajali v igri za zmago. Tudi v zadnji četrtini smo imeli nekaj priložnosti, da prevzamemo vodstvo. Res pa je, da je tekmec v zaključku pokazal nekaj napadalnih vrlin. Poraz seveda ni nikoli prijeten," je po tekmi razmišljal trener Rick Carlisle, ki je tokrat prvega strelca in skakalca našel v Kristapsu Porzingisu (30 točk, 9 skokov), Dončić, ki je po daljšem času "naravnal svoje strelske naprave" pri metu za tri točke, pa je tekmo končal z zanj povprečnimi 29 točkami, dodal pa je še tri skoke in šest asistenc.

Clippers, pri katerih so se ob Leonardu (29 točk) izkazali še Paul George (24), Ivica Zubac (21 točk in 15 skokov) in Marcus Morris (16), so tako še tretjič v sezoni ugnali Dallas. Večinoma pa je obrambno naravnana ekipa našla tudi način, kako vsaj deloma omejiti Dončićev prispevek. To je podatek, ki ne vliva prav veliko optimizma v moštvo ljubljanskega zvezdnika. Če bo namreč ostalo pri zdajšnjem stanju na lestvici zahodne konference, bo namreč prav Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers par v prvem krogu končnice, ki se bo začela v drugi polovici avgusta.

Foto: Getty Images

Trenerjeva pohvala, Dončićevo svarilo

Precejšnje verjetnosti tega scenarija se pred prvo končnico v karieri zaveda tudi Dončić. Ob tem mu gredo vnos napovedi o že znanem zmagovalcu tega para. "Imamo možnosti. Vedno jih imamo. Ne glede na vse. Mnogi so nas že odpisali. A verjamem, da se motijo. Ponavljam, nismo brez možnosti," pravi Luka in dodaja: "Po štirih tekmah v 'balonu' imamo le eno zmago. To zagotovo ni dobro. Tudi zaradi tega ne želim govoriti o svojih igrah. Pomembna je ekipa. Ob tem pa predvsem to, kako se bomo dvignili do končnice."

A če prvi strelec moštva ne želi govoriti o sebi, je bil na to temo bolj zgovoren trener Carlisle. "Za Dončićem je odlično pripravljalno obdobje. Veseli me predvsem njegov obrambni napredek. Na tej ravni je najboljši do sedaj. Nesporno pa je, da je vodja naše ekipe. Izjemen je. Statistika nam daje vedeti, da lahko veliko prispeva. Toda njegova glavna misel je zmaga. Prav zaradi tega vem, da ga je neuspeh proti Clippers spravil v slabo voljo, čeprav je dosegel veliko točk. Kot trener pa pozdravljam predvsem njegov napredek na vseh ravneh," prvega zvezdnika ekipe hvali trener Dallasa.