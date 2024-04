Liga NBA, play-in (16. april):

Ameriška medijska mreža ESPN (Entertainment and Sports Programming Network) že dolgo ni naklonjena Luki Dončiću. V tem prednjači zlasti njen strokovni komentator in analitik Stephen A. Smith, ki je na socialnih omrežjih poskrbel že za razkošno zbirko objav in mnenj, v katerih nima o 25-letnem Slovencu najboljšega mnenja. Zlasti takšnega, ki bi si ga najboljši strelec lige NBA in eden najbolj priljubljenih košarkarskih obrazov na svetu tudi zaslužil. Nenazadnje mu je v sezoni 2023/24 uspelo nekaj neverjetnih dosežkov.

Luka Dončić vstopa v končnico lige NBA kot najbolj vroči strelec tekmovanja. Foto: Reuters

Postal je prvi košarkar, ki je v rednem delu povprečno na tekmo prispeval vsaj 33 točk, devet skokov in devet asistenc. Postal je prvi Evropejec, ki je postal najboljši strelec sezone v ligi NBA in najmlajši kralj strelcev v zadnjem desetletju! Čeprav spada med največje kandidate za osvojitev priznanja MVP igralca rednega dela sezone, kjer diši po tem, da bi lovoriko tretjič v karieri (in zadnjih štirih letih) prejel njegov veliki prijatelj Nikola Jokić (Denver), in je bil z Dallasom, če sta bila skupaj na parketu s Kyriejem Irvingom, v zadnjih tednih najbolj vroči klub v ligi, pa so ga pri ESPN znova pozabili. Še več, to so storili tako neposredno in neprikrito, da se je na socialnih omrežij usul plaz kritik in zgroženih odzivov tistih, ki Dončića prištevajo k elitni svetovni druščini in so prepričani, da bi ga morali tako upoštevati tudi pri omenjenem mediju. Slednji pa so se držali drugačnih smernic.

Luka Doncic. The most disrepected Superstar ever. https://t.co/ccokKNczBX — Dereck Hively (@Baracuda91) April 15, 2024

Končnico, ki se bo začela v noči na sredo z zelo zanimivima dvobojema na izločanje (play-in) na zahodu, so napovedali z razkošno grafiko, v kateri so izpostavili devet košarkarskih zvezdnikov. Devet igralcev iz devetih različnih klubov. In med njimi ni bilo najboljšega strelca! Pa čeprav je Dallas zbral 50 zmag, kar je šesti najboljši dosežek v ligi NBA. Ne. ESPN je na grafiko uvrstil praktično vse resnejše kandidate za naziv igralca MVP razen slovenskega virtuoza. Temu upravičen je bil gnev ljubiteljev košarke, ki so na njem pogrešali prvega asa Dallasa.

Pri ESPN so si privoščili tudi takšno manipulacijo z bralci in bralkami, ko so rezultat zadnje tekme Dallasa v Oklahoma Cityju, na kateri Luka Dončić, poleg njega pa še sedem zelo pomembnih soigralcev, sploh ni nastopil:

This caption and this image on this notification is some of the DIRTIEST work by ESPN when it’s Game 82 and Luka Doncic (and the rest of the Mavs’ starters) are resting for the playoffs pic.twitter.com/VLn30jB2U3 — jepp (@j_epp22) April 14, 2024

Poslastici v New Orleansu in Sacramentu

Dodatne kvalifikacije za vstop v končnici, tako imenovani play-in, se bo torej začel v noči na sredo. Začelo se bo v New Orleansu, kjer bodo Pelikani v obračunu med sedmo in osmo ekipo zahodne konference gostili Los Angeles Lakers. Zmagovalec si bo zagotovil končno sedmo mesto, tako da ga v prvem krogu končnice nato čaka obračun s prvakom Denverjem.

V New Orleansu bo v ospredju obračun med zvezdnikoma Zionom Williamsonom in LeBronom Jamesom, ki ju loči kar 16 let starostne razlike. To bo tudi zelo čustven obračun za centra Jezernikov Anthonyja Davisa, ki je prvih sedem sezon v ligi NBA odigral v dresu Pelikanov. Foto: Reuters

Poraženca čaka še en popravni izpit, saj se bo nameril na boljšega iz drugega današnjega obračuna, kjer bo v Sacramentu (deveti v zahodni konferenci v rednem delu sezone) gostoval Golden State (deseti). Sosedski kalifornijski spopad bo že usoden za poraženca, zmagovalca pa čaka še ena naloga, saj se bo pomeril s slabšim iz dvoboja v New Orleansu. Tako bo čez nekaj dni znan še zadnji "zahodni" udeleženec končnice, ki se bo v prvem krogu pomeril z Oklahoma City Thunder.

Tudi na srečanju v Sacramentu bo mrgolelo zvezdnikov. Center Sacramenta Domantas Sabonis v tej sezoni navdušuje v številnih statističnih prvinah, na kar 77 dvobojih je zbral (vsaj) dvojni dvojček, pri gostih, ki so bili še ne tako dolgo nazaj najboljša ekipa v ligi NBA, pa prednjači "ostrostrelec" Stephen Curry. Foto: Guliverimage

Dallas bo v končnico vstopil v noči na ponedeljek, ko bo v prvi tekmi gostoval pri starih znancih Los Angeles Clippers.

Končnica lige NBA (2023/24): Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – New Orleans Pelicans/LA Lakers/Sacramento Kings/Golden State Warriors (8)**

Denver Nuggets (2) – New Orleans Pelicans/LA Lakers (7)*

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6)

LA Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) * zmagovalec obračuna bo začel končnico kot sedma ekipa

** zmagovalec dvoboja med poražencem dvoboja med New Orleansom in LA Lakers ter zmagovalcem obračuna med Sacramentom in Golden State bo začel končnico kot osma ekipa Vzhod:

Boston Celtics (1) – Philadelphia 76ers/Miami Heat/Chicago Bulls/Atlanta Hawks (8)**

New York Knicks (2) – Philadelphia 76ers/Miami Heat (7)*

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6)

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5) * zmagovalec obračuna bo začel končnico kot sedma ekipa

** zmagovalec dvoboja med poražencem dvoboja med Philadelphio in Miamijem ter zmagovalcem obračuna med Chicagom in Atlanto bo začel končnico kot osma ekipa

Lestvica rednega dela sezone: