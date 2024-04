Nekdanji Dončićev soigralec korak od napredovanja

Nekdanji zvezdnik Dallas Mavericksov Jalen Brunson se lahko z New York Knicks v drugi krog končnice uvrsti že to noč, ko v domačem Madison Square Gardnu igrajo peto tekmo proti Philadelphii 76ersom. Vodijo s 4:1 v zmagah.

V zahodni konferenci so trije udeleženci konferenčnega polfinala že znani: Denver bo igral z Minnesoto, Oklahoma pa čaka boljšega iz dvoboja med Dallasom in Los Angeles Clippers, kjer je izid v zmagah 2:2. Peta tekma bo v noči na četrtek.

V vzhodni konferenci lige NBA pa lahko dobimo prva dva konferenčna polfinalista to noč: Indiana v gosteh igra za zmago proti Milwaukeeju s 4:1, New York pa doma z enakim izidom proti Philadelphii. Izpad Bucksov bi bil kar veliko presenečenje, v rednem delu so imeli dve zmagi več od Pacersov. Bolj prepričljivo pa vlogo drugega nosilca za zdaj dokazujejo Knicks. Na četrti tekmi so za vodstvo s 3:1 76erse premagali s 97:92, pri čemer je dal nekdanji soigralcev Luke Dončića Jalen Brunson kar 47 točk. Kratkohlačniki so na zadnjih desetih tekmah izgubili samo dvakrat.

Liga NBA, 30. april: