Nagradna akcija – brezplačna operativna odprava dioptrije

Danes poznamo številne tehnologije in metode odprave dioptrije, a vsaka od njih ni primerna za vsake oči. Natančna diagnostika, na podlagi katere izkušeni kirurgi določijo najustreznejšo rešitev za vsakega posameznega pacienta, je zato nujen prvi korak.

SEDEM KORAKOV DO VIDA BREZ DIOPTRIJE Predoperativna priprava s pregledom (rezultati morajo biti primerljivi z rezultati zadnjega pregleda). Priprava za vstop v operacijsko sobo. Vnos protibolečinskih kapljic v oči. Izvedba posega po metodi, ki je za pacienta najprimernejša. Prvi pregled in preverjanje vida takoj po posegu. Kontrola vida dan po operaciji. Svoboden vsakdan brez očal in leč.

Metode odprave dioptrije se delijo na tiste, ki so primerne za paciente med 18. in 43. letom, in tiste, ki so primerne za paciente po 43. letu starosti.

Metode za paciente med 18. in 43. letom starosti

1. PRK

PRK je najstarejša metoda laserske odprave dioptrije, pri kateri se dioptrija odpravi z odstranitvijo nepravilnosti na povrhnjici roženice.

2. SMILE pro

SMILE pro je najnovejša metoda odprave dioptrije, ki se opravlja s pomočjo laserja z maksimalno natančnostjo, hitrostjo in varnostjo med vsemi metodami. Odprava dioptrije se opravi z odstranitvijo nepravilnosti v notranjosti roženice z minimalnim rezom velikosti od dva do tri milimetre.

3. LASIK

Pri metodi LASIK je z izvedbo reza v velikosti 18–20 milimetrov treba dvigniti povrhnjico roženice. Natančnost je odvisna od različice izbrane metode, saj obstaja več vrst, LASIK, iLASIK, epiLASIK in druge. Razlika med njimi je med drugim v načinu reza in hitrosti laserja, ki odpravlja dioptrijo.

4. Vgradnja leč ICL

Ko je roženica pretanka in dioptrije ni mogoče odpraviti s pomočjo laserja, se to opravi z metodo vgradnje leč ICL. Gre za vgradnjo znotrajočesne leče, pri čemer se ohrani prvotna struktura očesa, saj se ne odstranjuje biološko tkivo roženice, poleg tega pa leča nudi dodatno zaščito pred žarki UVA in UVB. Rehabilitacija je zelo kratka.

Metode za paciente po 43. letu starosti

1. PRESBYOND

Laserska metoda PRESBYOND predstavlja rešitev za osebe, ki imajo težave pri delu na bližino in zato niso primerni kandidati za druge laserske rešitve, ali pa je njihova leča še popolnoma prozorna in ni primerna za zamenjavo.

2. Vgradnja intraokularnih leč IOL

Vgradnja intraokularnih leč IOL predstavlja zamenjavo naravne leče. Metoda se uporablja, ko je prožnost naravne leče že zelo okrnjena in z motnostjo kaže znake sive mrene.

Sodelujte v nagradni akciji očesnega centra VIDIM in izbiro metode, ki je ustrezna za vaše oči, prepustite strokovnjakom.

Osebni celostni pristop in najnaprednejše tehnologije

VIDIM je edini očesni center v širši regiji, ki izvaja vse metode odprave dioptrije za vse starosti – letno več kot 2600 opravljenih posegov. Je edini referenčni center nemškega podjetja ZEISS za očesno kirurgijo v širši regiji, ki znanje in izkušnje zahtevnih tehnik ter najsodobnejših rešitev odprave dioptrije prenaša tudi med tuje uveljavljene očesne kirurge in profesorje medicinskih fakultet.

V očesnem centru VIDIM z najnaprednejšimi tehnologijami, znanjem, izkušnjami in kakovostjo storitev pomagajo sooblikovati svet, v katerem vsak njihov pacient lahko doživi lepoto življenja.

Foto: VIDIM očesni center