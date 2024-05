Prima odpira svoja vrata v Murski Soboti: Pridružite se velikemu praznovanju 22. maja!

Najeli ste stanovanje v središču mesta in imate težave z opremljanjem zaradi majhne kvadrature? Bi radi osvežili svojo gorsko kočo in vnesli pridih narave v notranjost, vendar ne veste, kje začeti? Morda samo iščete sodobno rešitev, kot je omara po meri za shranjevanje športnih koles ... Za vsak izziv imamo rešitev – v Slovenijo je prišla Prima!

Foto: Prima pohištvo

V sklopu nakupovalnega središča BTC City Murska Sobota, na naslovu Nemčavci 1d, se bo odprl prvi salon Prima v Sloveniji. Pridružite se nam na veliki otvoritvi 22. maja ob 18. uri!

Program bo vodila Anja Urek, znana radijska voditeljica. Poleg okusnih lokalnih kulinaričnih dobrot, kot sta krškopoljski pršut in prekmurska gibanica, bo goste navdušil tudi glasbeni spektakel v izvedbi orkestra Prekmurske godbe Bakovci, ki je z več kot 90-letnico svojega delovanja postal sinonim za glasbeno ustvarjalnost ter prepoznavnost v Pomurju. Pričakajo vas posebne ugodnosti ob otvoritvi, kot so do 60 odstotkov popusta na kuhinje po meri, 40 odstotkov popusta na oblazinjene garniture in 40 odstotkov popusta na oblazinjene postelje.

Čakajo vas posebne ugodnosti ob otvoritvi, kot je 40-odstotni popust na oblazinjene garniture. Foto: Prima pohištvo

"Prima, kot največji proizvajalec pohištva v regiji, ustvarja pohištvo, ki sledi svetovnim trendom in željam kupcev. Naše pohištvo s kakovostjo materialov, funkcionalnostjo in rešitvami gradi zaupanje ter omogoča kupcem, da svoj dom opremijo popolnoma po svojih željah in po dostopni ceni. S širitvijo na slovenski trg se veselimo, da bomo postali prijatelji vašega doma. Upamo, da boste v našem novem salonu našli vse, kar potrebujete, da ustvarite dom, v katerega se boste vsak dan ponovno zaljubili," je povedal Renato Radić, lastnik in direktor Skupine Prima. Gre za največji poslovni sistem za proizvodnjo in prodajo pohištva v regiji s skoraj 30-letno tradicijo v oblikovanju, proizvodnji ter prodaji sodobnega in kakovostnega pohištva.

Renato Radić, lastnik in direktor Skupine Prima. Foto: Prima pohištvo

Splača se obiskati

Prima se je odločila za odprtje prvega salona v Sloveniji prav v Murski Soboti, saj, kot poudarjajo, to mestece v severovzhodni Sloveniji skriva velik potencial. Ne samo, da osvaja s svojo očarljivo arhitekturo in gostoljubnimi prebivalci, ampak se počasi uveljavlja na evropskem zemljevidu nakupovalnih lokacij, ki jih je vsekakor vredno obiskati.

Salon se razprostira na 2.050 kvadratnih metrih v prvem nadstropju nakupovalnega središča BTC City Murska Sobota, ki je za številne Slovence priljubljena destinacija za nakupovanje in zabavo. Pričakuje vas pestra ponudba sodobnega pohištva in dodatkov za opremljanje vseh prostorov doma po dostopnih cenah.

Pridružite se nam 22. maja ob 18. uri v nakupovalnem središču BTC City Murska Sobota na veliki otvoritvi prvega salona Prima v Sloveniji in raziščite, kako lahko kakovostno pohištvo preoblikuje vaš dom.

Odkrijte veselje do nakupovanja v Prima salonih. Foto: Prima pohištvo

Za Primo ste že zagotovo slišali, saj ima razvejano maloprodajno mrežo s skoraj 70 saloni na trgu jugovzhodne Evrope, zaradi lastne proizvodnje pa imamo popoln nadzor nad vsakim korakom, in sicer od izbire najkakovostnejših materialov do premišljenega oblikovanja.

Osredotočeni na kupca

Salon Prima v Murski Soboti je urejen s posebno skrbjo in je popolnoma osredotočen na kupca, da bo nakup pohištva še bolj prijeten.

Lastna proizvodnja pohištva. Foto: Prima pohištvo

V salonu bodo pohištvo in dodatki na voljo za vsak prostor doma – predsobo, spalnico, dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico, otroško sobo, pisarno, kopalnico ter zunanjo teraso, po nakupu pohištva pa se bodo kupci lahko sprostili v kavarni Prima café.

Čakajo vas posebne ugodnosti ob otvoritvi, kot je do 60 - odstotni popust na kuhinje Foto: Prima pohištvo

Primin salon v Murski Soboti bo imel prostor za 3D načrtovanje, ki bo zasnovan kot prostor, kjer boste sodelovali pri oblikovanju doma, če pa načrtujete prenovo ali opremljanje novega prostora pa lahko poiščete navdih v Priminem studiu za notranje oblikovanje.

"Salon v Murski Soboti je urejen po konceptu 100 odstotkov tvoje, ki je zasnovan na evropski ravni. Našim kupcem želimo čim bolj olajšati izbiro sloga, s katerim lahko opremijo celoten dom," je pojasnil Renato Radić, hkrati pa vse povabil na odprtje salona Prima, in sicer 22. maja ob 18. uri v nakupovalnem središču BTC City Murska Sobota, na naslovu Nemčavci 1d.

Odkrijte naše sodobne oblikovalske rešitve, ki so še bližje vam, vaši družini in vašemu življenjskemu slogu. Želimo vam ponuditi doživetje, ki vas bo navdihnilo, da uživate v vsakem trenutku svojega doma.



Navdih za opremljanje doma najdete na spletni strani Prima pohištvo ter na Priminih uradnih Facebook, Instagram, YouTube in LinkedIn profilih.

Naročnik oglasnega sporočila je PRIMA POHIŠTVO D. O. O.