Američani zmotno glede Luke Dončića?

Redni del sezone lige NBA se je zaključil in čas je, da se vse skupaj prevesi v izločilne boje. Na uradni strani lige so še zadnjič ažurirali njihovo tolmačenje, kdo ima največ možnosti za osvojitev naziva MVP (najkoristnejši košarkar) rednega dela. Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je padel celo na tretje mesto.

Nikola Jokić je še četrtič zapored končal na prvem mestu lestvice MVP, ki jo po svojem kopitu ustvarjajo na uradni strani lige nba.com. Srbski košarkar je pred tem dvakrat postal tudi najkoristnejši košarkar rednega dela, lani pa je ta naziv romal v roke Joela Embiida.

Če bo Jokić na koncu tretjič osvojil laskavo lovoriko, se bo pridružil legendarnim košarkarjem, ki jim je uspel ta podvig. Magic Johnson, Larry Bird, in Moses Malone se lahko pohvalijo s trikratnim nazivom MVP. Kar šestkrat je to uspelo Kareemu Abdul-Jabbarju, petkrat Michaelu Jordanu in Billu Russellu, LeBron James in Wilt Chamberlain pa sta bila v karieri štirikrat najkoristnejša košarkarja rednega dela.

Možnost glasovanja za posamične lovorike za redni del sezone ima 100 športnih novinarjev in odgovornih za televizijske pravice. Vsak lahko glasuje za pet posameznikov in jim nameni po 10, 7, 5, 3 in 1 točko.

Dončić z najboljšo statistiko, a ...

Če bi gledali le statistične podatke, potem je jasno, da je najboljši med vsemi Luka Dončić, ki je sezono končal pri 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 asistence na tekmo. Njegov Dallas je bil v zadnjem obdobju vroč in se povzpel na peto mesto zahodne konference.

Nikola Jokić je v igri za tretjo lovoriko MVP. Foto: Guliverimage

Pred zadnjima tekmama, ko je glavni trener Jason Kidd namenil osrednjim igralcem počitek, saj so že imeli zagotovljeno peto mesto, je Dallas nanizal 16 zmag na 18 tekmah in bil najbolj vroč v ligi NBA.

A je glasovanje pri določenih tudi subjektivne narave, upoštevajo se še drugi parametri, kot je število odigranih tekem posameznika, število zmag ekipe, uvrstitev ekipe po koncu rednega dela ...

Kanadčana uvrstili pred Dončića

Ravno zaradi zadnjih podatkov je član Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander na MVP lestvici nba.com prehitel Dončića in ga potisnil na tretje mesto. Njegova statistika se ne more primerjati s tistimi, ki jih je postregel slovenski košarkarski dragulj. Kanadčan je redni del končal pri 30,4 točke, 5,6 skoka in 6,2 asistence na tekmo. A je njegovo moštvo končalo redni del sezone na prvem mestu in bo imelo v končnici vselej prednost domačega terena.

Bi se lahko na vrh povzpel Shai Gilgeous-Alexander, ki je z Oklahomo City Thunder osvojil prvo mesto v zahodni konferenci? Foto: Reuters

Lani smo šele slab mesec po koncu rednega dela dobili ime dobitnika naziva MVP. Dončić se s tovrstno lovoriko v tem trenutku ne obremenjuje, saj ima misli pri prvem krogu končnice. Prvo tekmo z Los Angeles Clippers, ki so bili četrti, bodo odigrali 21. aprila. Ura še ni znana, verjetno pa lahko pričakujemo, da bo to v noči na ponedeljek po slovenskem času.