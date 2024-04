Kaj o GLB vemo od prej? Izpostavimo lahko nekatera dejstva, ki s prenovo ostajajo v veljavi. S 463 centimetri je 22 daljši od bolj športnega križanca GLA in le osem centimetrov krajši od GLC, čeprav ta kot SUV spada v razred višje.

Odličen prostorski izkoristek, kot rezultat ne prav aerodinamične oblike kompaktnega terenca, omogoča celo namestitev tretje sedežne vrste. Uporabnost je izboljšana z izdatnim pomikom sedežev druge vrste, masa in moč omogočata tudi vleko priklopnika, pri testnem vozilu do 1.800 kilogramov.

49.490 evrov za vstopno različico GLB 180

GLB 200d (110 kW, 8G-DCT) je s ceno 52.490 kar solidno opremljen, pravi mercedes pa postane šele z dodatki, kot je pri premijskih znamkah običajno. Paket AMG Line (2.198 evrov) prinaša 19-palčna petkraka platišča in masko z eno letvijo prek zvezde. Pripadajočo opremo advance nadgradi advance plus (1.448 evrov), kar že ustvarja premijski vtis.

Paketu voznih sistemov (1.991 evrov) na testnem vozilu sledjo še posamični dodatki, na primer prepoznavanje znakov, ogrevana sprednja sedeža s tremi spomini, pomik sedežev druge vrste, polarno bela barva, žarometi multibeam LED … Vseh dodatkov smo našli za dobrih devet tisočakov, tako da cena znaša dobrih 61.500 evrov.

Palec gor: Če pohvalimo odlično prostorsko izkoriščenost kabine tako za potnike kot prtljago, ponavljamo sami sebe, pa tudi druge, ki že štiri leta poročajo o GLB.

Palec dol: Varnostno delovanje električnega upravljanja prtljažnih vrat zamuja, kadar med zapiranjem nekoga zadenejo. Vrata še sekundo ali dve po dotiku (trku) silijo navzdol, preden se zapiranje prekine.

Deluje samo levi izhod izpušne cevi, desni je nameščen zaradi bolj športnega videza ali pa morda zaradi simetrije. Foto: Aleš Črnivec

Prtljažnik se odpira s stikalom, daljinsko ali z nakazano brco (v obe smeri). Volumen je največji z dnom v spodnjem položaju in s pomikom sedežev naprej. Če bi bila v prtljažniku vgrajena še dva sedeža, bi bilo testno vozilo dražje za 1.539 evrov. Foto: Aleš Črnivec

Športni videz maske AMG Line pritegne pozornost in morda preprečuje, da bi sprememba sprednjega odbijača padla v oči. Tudi ostrejšo grafiko znotraj žarometov in zadnjih luči večina spregleda. Sploh pa GLB z obliko žarometov, dvignjenima strešnima letvama in krepkimi ročaji vrat deluje, kot da z zunanjostjo sploh ne želi izstopati.

Enoprostorska notranjost

Urejena je celo z enakimi sedežnimi površinami in vratnimi oblogami kot na predhodnem testu. Z izbranimi materiali in natančno izdelavo je poskrbljeno za potovalno udobje potnikov. Zaprti predali in številna odlagalna mesta v vratih in na vmesni konzoli so dopolnjeni z utori za pijačo, vhodi USB, polnjenjem telefona … Le nekaj ne gre najbolj skupaj z dodatki AMG Line. Mislimo na sistem thermatic, ki sicer ustvarja prijetno ozračje, vendar deluje manj premijsko enopodročno.

Prostorna zadnja sedeža in 500-litrski prtljažnik

Kljub kompaktnim meram je na sedežih zadaj veliko prostora, pravzaprav za dva odrasla zaradi razdelitve 40–20–40. Večja sedeža sta obrobljena s prešitim umetnim usnjem in zagotavljata več kot samo nakazano bočno oporo. Poleg vzdolžnega pomika so sedeži nastavljivi tudi po naklonu.

Peta vrata se upravlja daljinsko, s stikalom iz kabine, z gumbom zadaj in z nakazano brco pod odbijačem. Volumen prtljažnika je največji v spodnjem položaju plošče, ki v zgornjem položaju ustvarja s položenimi naslonjali ravno tovorno dno. No, v primeru pomika sedežev naprej lahko vmes nastane 14-centimetrska uporabna praznina.

Voznik vstopi s ključem v žepu, AMG Line notranjost lahko z odpiranjem stekel vnaprej prezrači daljinsko. S sovoznikom imata po tri spomine za nastavitev sedežev, posebej v ledvenem delu, sedali si podaljšata ročno. Foto: Aleš Črnivec

"Šesterokraki" volan in prečiščena konzola

Pozornost v kabini takoj pritegne volan s tremi dvojnimi kraki, kakršnega smo vrteli med testoma E 300e in EQS. Takrat smo se z uporabo volanskih stikal nekako sprijaznili, med vožnjo z GLB pa so nam že postala bolj domača.

Druga razlika je na opazno prečiščeni konzoli med sedežema. Tam najdemo le stikalo dynamic select (eco, normal, sport, individual), vklop kamere in parkirnega pomočnika ter ličen narebričen valjček za volume. To je to, sicer pa sta notranjosti testnega vozila in tistega izpred štirih let enaki, celo glede oblazinjenja, vključno z rdeče prešitimi obrobami.

Levi palec za merilnike, desni za osrednji zaslon

Po dva vodoravna kraka na vsaki strani omogočata bolj logično razporeditev stikal. Menija za oba zaslona se upravlja s pritiskom stikal na levem oziroma desnem zgornjem volanskem kraku. Za podmenije je treba (z malo vaje) drseti s prsti v štiri smeri. Na obeh spodnjih krakih (tempomat, audio sistem, telefon) je drsenje potrebno samo v smereh gor in dol.

Od šestih prikazov voznikovega zaslona smo večinoma uporabljali klasično in športno obliko, več dela pa je bilo z razširjenimi funkcijami MBUX na osrednjem zaslonu. Osnovne možnosti so razvrščene od navigacije, telefona in radia do devete za nastavitve vozila. Vsebin je dovolj za učenje, branje navodil in sploh ločen test.

Na sedežih druge vrste (40–20–40) najbolje sedita dva, ki lahko računata tudi na rahlo bočno oporo. Vzdolžen pomik sedežev (40–60) znaša 14 centimetrov, odprta vrata pa razkrivajo zrcalni pogled na AMG Line 235/50 R19. Foto: Aleš Črnivec

Položena naslonjala ustvarijo do 1,8 kubičnega metra prostora, podatek za nosilnost je pol tone. Foto: Aleš Črnivec

"Ejev" volan je bolj posreden

S tremi zavrtljaji lock to lock in velikostjo ne deluje prav športno, je pa z obliko in usnjem napa odlično oprijemljiv. Možnost ročnega prestavljanja osemstopenjskega menjalnika, športno ukrojeni sedeži s podaljšanim sedalom, kovinske stopalke in izbira športnega zvoka stopnjujejo vozniško veselje do vožnje.

A to še ni vse! S tipko dynamic se menjajo načini vožnje comfort, eco, sport in individual. Ta omogoča nadaljnje prilagoditve pogona, krmila in poseganja ESP (comfort ali sport) ter izbiro športnega zvoka (alinea sound).

Na testu pred štirimi leti smo vozili 4matic z najmočnejšim dizlom, pri današnjem GLB 150-glava konjenica poganja samo sprednji kolesi, v kabini pa je "samo" pet sedežev. Ta "redukcija" lahko pomeni bolj racionalno izbiro družinsko uporabnega SUV, ki zaradi dvignjene škatlaste oblike in samo s sprednjim pogonom še vedno deluje "gelande" (GL).

Moči motorja je za družinska potovanja dovolj, tudi če je treba kdaj močno pritisniti na plin. Hitrost sto kilometrov na uro doseže prej kot v desetih sekundah, potegne čez dvesto, vleče lahko priklopnik do 1.800 kilogramov, za vožnjo po grobih neurejenih podlagah pa je primerno dvignjen.

Tiho, mirno in varčno na avtocesti

Pri hitrosti 130 na uro (digitalno in s kazalcem na 132) je GLB vzdolžno miren in tih s približno 1.950 vrtljaji. Dizelski motor z največjim navorom v razponu od 1.400 do 3.300 vrtljajev se odlično obnese med potovanjem. Uravnoteženo komfortno podvozje in samodejno prilagajanje hitrosti (znaki, ovinki, krožna križišča) ustvarijo ugodne potovalne občutke vozniku in potnikom tudi na podeželskih cestah.

No, včasih Mercedesova pamet malo pretirava. Na primer iz našega t. i. referenčnega ovinka smo pripeljali s 37 kilometri na uro, kar je že na meji oviranja prometa. Ko smo vztrajali s 60 kilometri na uro, je z D6 zvozil zanesljivo, vendar bolj nagnjen kot z M3. Tu dodajmo, da smo na sport lahko nastavili samo krmilo, ne pa delovanja blaženja, ki sicer stane 1.280 evrov.

Prenovljeni GLB ostaja pri dolžini 463 centimetrov in 283-centimetrskem medosju. Na 19-palčnih kolesih je dvignjen udobnih 20 centimetrov nad podlago. Foto: Aleš Črnivec

V premijskem razredu vozil SUV predstavlja GLB racionalno izbiro z varčnim in dovolj zmogljivim 110-kilovatnim motorjem, ki žene sprednji kolesi. Foto: Aleš Črnivec

Množica sistemov za nadzor, pomoč in varnost

Voznik lahko delovanje večine varnostnih sistemov in pomočnikov uredi po svoje, nekatere lahko do naslednjega zagona celo izklopi. Največ posegov zadeva hitrost, ki jo tempomat izbira od 20 kilometrov na uro. Poleg uravnavanja varnostne razdalje prilagaja hitrost znakom, ovinkom, križiščem in na to tudi opozarja s padajočim prikazovanjem razdalje. Hitrost prilagaja tudi stanju cestišča.

Med opremo ne manjka 360-stopinjski pogled, nadzor mrtvih kotov in pomočnik pri parkiranju. Preverili smo delovanje avtomatskih dolgih luči, asistenta za smer, aktivno krmiljenje in samodejno speljevanje v zastojih. GLB med testom ni samodejno zaviral, niti mu ni bilo treba ščititi pešcev, pre-safe pa je posegal samo po zagonu, ko je vsakič zategnil varnostne pasove. Skupaj z mercedesom smo potnike tudi redno opozarjali pred izstopanjem iz vozila.

Po prevoženi razdalji 3.500 kilometrov je računalnik nameril porabo 6,7

Podatka sta namreč ostala zapisana na voznikovem zaslonu ob našem prevzemu vozila. Seveda se je v tem času izmenjalo več voznikov, saj se tako dolge relacije med testi ne dogajajo. Vseeno pa ima podatek o porabi svojo težo.

Naša poraba je znašala 6,0, pri čemer smo se na dveh bolj izletniških vožnjah vozili s 5,1 in 5,4. Na avtocestah GLB ne porabi več kot 6,0, če se vozi po omejitvah. Dejansko porabi vsaj pol litra manj, ker zaradi prometa in omejitev vedno pač ne gre 130 kilometrov na uro. Kje smo potem prišli do šestih litrov? Med krajšimi opravki v mestu, ki dizlom niso prav pisani na kožo.