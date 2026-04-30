Za zdaj se lahko s prebojem v drugi krog končnice lige NBA pohvalita le dve ekipi. To sta branilec naslova Oklahoma City, ki čaka na zmagovalca serije Los Angeles Lakers – Houston Rockets (trenutno je 3:2 za Dončićevo ekipo), in San Antonio. V noči na petek bi se jim lahko pridružile še tri ekipe. New York in Boston bosta skušala izkoristili zaključno žogico v gosteh, Minnesota pa na domačem parketu, kjer čaka Nikolo Jokića z Denverjem zelo zahtevno delo, da se izogne najhujšemu. Eno osrednjih tem med ljubitelji košarke na drugi strani velike luže predstavlja tudi zdravstveno stanje Luke Dončića. Navijači Jezernikov se dobro zavedajo, kako prav bi jim prišel v končnici, zato so še toliko bolj čustveno doživljali posnetek nepozabnega debija Slovenca v svetu profesionalne košarke. Zgodil se je pred natanko 11 leti.

Jezerniki so odlično vstopili v končnico lige NBA. Čeprav niso mogli računati na najboljšega strelca, tako Luka Dončić kot Austin Reaves sta izpustila uvodne štiri tekme, na peti pa je manjkal le še 27-letni Ljubljančan, so proti Raketam iz Teksasa povedli s 3:0. Priigrali so si številne zaključne žogice, nato pa dve zapravili. Houston je našel način, kako se lotiti oslabljene zasedbe Lakersov. Navijači Jezernikov bi si v teh trenutkih, ko se ekipi že pripravljata na šesti spopad v seriji, ta bo odigran v noči na soboto v Houstonu, vsekakor želeli v svoji ekipi tudi zdravega Luko Dončića.

Austin Reaves je odigral prvo tekmo končnice v tej sezoni in proti Raketam dosegel 22 točk. Več kot polovico točk je dosegel s črte prostih metov. Foto: Reuters

Proti koncu rednega dela se je poigraval z obrambo Raket in jim polnil koš, nato pa ga je poškodba stegenska mišica v najbolj neprimernem trenutku, zgodilo se je v začetku meseca, oddaljila od parketa. Zdaj poteka že četrti teden zdravljenja, za razliko od Austina Reavesa, ki je že odpravil težave in se vrnil na parket, a je dolgotrajen izostanek terjal svoj davek ob prvem nastopu (met iz igre 4/16 in manj suverena igra v obrambi), pa bo očitno moralo preteči še nekaj časa, da se bo lahko pridružil soigralcem v dresu.

Po zadnjih neformalnih informacijah bi se lahko vrnil na parket šele med serijo konferenčnega polfinala, v katerem čaka zmagovalca spopada Lakers – Rockets prvak OKC. Zato na drugi strani velike luže ne manjka privržencev, ki menijo, da takšna poraza, kot so si ju v zadnjih dneh privoščili Jezerniki, prinašajo po svoje tudi korist, saj bi lahko Dončić, do tja pa se bo seveda potrebno prebiti, pridobil še nekaj dni za skrben zaključni postopek okrevanja in se nato vrnil na parket bolje pripravljen kot sicer, če bi moral hiteti, kar pa je v modernem svetu športnih gladiatorjev vselej tvegano, saj prinaša skrb, da bi še nepovsem zaceljena poškodba napravila dodatne težave.

Dončić pred 11 leti že podiral mejnike

Navijači Lakersov zelo pogrešajo najboljšega strelca lige NBA, s pomočjo socialnih omrežij pa so se mnogi čustveno spomnili na trenutek, ki je pred 11 leti spremenil življenje in kariero slovenskega košarkarskega dragulja.

Pisal se je 30. april 2015, takrat rosno mladi Luka Dončić, star je bil 16 let, dva meseca in dva dneva, pa je prvič zaigral za člansko zasedbo madridskega reala na uradni tekmi. Zaigral je proti Unicaji. Trener Pablo Laso ga je poslal v ogenj poldrugo minuto pred koncem, ko je bil že odločen zmagovalec. Občinstvo je toplo pozdravilo mladega debitanta, ta pa je pokazal izjemno samozavest in izkoristil že prvo priložnost. Ob svojem prvem stiku z žogo je zadel zahtevno trojko, spravil navijače na noge, na njegovem licu pa se je zarisal velik nasmeh.

Postal je najmlajši igralec v zgodovini kraljevega kluba v španskem prvenstvu. Vse ostalo je zgodovina. Pozneje je postal eden najboljših in najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu. Superzvezdnik lige NBA, ki pa v teh tednih "trpi", saj ne more pomagati soigralcem.

Kako je Luka Dončić debitiral za Real v španskem prvenstvu leta 2015:

👶🏼Un 30 de abril de 2015 Luka Doncic(@luka7doncic) debutaba con el Real Madrid.



⛹🏼A falta de 1 minuto para terminar el encuentro ante Unicaja, Pablo Laso sacó al que se sería el jugador más joven de la historia del club blanco en debutar en la Liga ACB, el resto ya es historia. pic.twitter.com/2Zh0gBT4gO — Teledeporte (@teledeporte) April 30, 2025

Najboljšega strelca pa pogreša tudi Houston. Shams Charamia sporoča, da bo Kevin Durant preskočil tudi šesto tekmo. Rakete imajo z njim v tej seriji proti Lakersom razmerje 2-2, edino tekmo, na kateri je Durant nastopil, pa so izgubile. Slednje sicer velja tudi za Jezernike in povratnika Reavesa.

Zaključne žogice za New York, Boston in Minnesoto

Joel Embiid je na zadnji tekmi dosegel proti Bostonu kar 33 točk. Foto: Reuters V noči na petek se tako v ligi NBA ponuja možnost za napredovanje v konferenčni polfinale trem ekipam. New York bo želeno četrto zmago lovil v Atlanti. Jalen Brunson je na zadnji tekmi prispeval 39 točk in osem asistenc, pri Atlanti pa upajo na dober strelski večer CJ McColluma.

Celticsi so že zapravili eno priložnost za napredovanje. In to na domačem parkuet! 76ers so nepričakovano utišali Boston Garden z izjemno predstavo v zadnji četrtini, ki so jo dobili z 28:11. Joel Embiid, ki je izpustil uvodne tri tekme, se je izkazal s 33 točkami in osmimi asistencami. Nenavadna serija, v kateri prednost domačega igrišča ne predstavlja kaj dosti, bi se lahko tako zaključila v Filadelfiji.

Vroče pa bo zagotovo tudi v Minneapolisu. Timberwolves se spopadajo s težavami, saj ne morejo računati na najmočnejšo zasedbo. Anthony Edwards bo znova počival zaradi poškodbe levega kolena, Donte DiVincenzo pa je po poškodbi ahilove tetive že sklenil sezono. Brez njiju je napad Minnesote slabši in manj povezan. Njuni soigralci so na zadnji tekmi izgubili kar 25 žog, Denver pa je znal ustaviti Aya Dosunma s podvajanjem.

Nikola Jokić bo skušal z Denverjem proti Minnesoti izsiliti sedmo tekmo. Foto: Reuters

Pri Nuggetsih je vprašljiv nastop Aarona Gordona, ki mu nagaja mečna mišica, privrženci Denverja pa stiskajo pesti, da bosta imela znova prepričljiv večer Jamal Murray in Nikola Jokić. Srbski velikan je na zadnji tekmi prispeval trojni dvojček (27 točk, 16 asistenc in 12 skokov), tokrat pa bo skušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da se izogne izpadu. V dvorani Target Center gre tako pričakovati poslastico.

