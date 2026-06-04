Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
4. 6. 2026,
11.45

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Škoda škoda peaq

Četrtek, 4. 6. 2026, 11.45

3 minute

Kmalu razkritje, tu so skice: škoda peaq

Uradne skice: Škoda pred razkritjem epiqa, ki bo četrt metra daljši kot kodiaq

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Škoda Peaq | Foto Škoda

Foto: Škoda

Škoda bo konec junija uradno predstavila novi model Peaq, največji električni avtomobil v svoji ponudbi. S 4,9 metra dolžine, sedmimi sedeži in baterijo do 86 kilovatnih ur bo predstavljal električno alternativo modelu kodiaq.

Škoda je pred uradno premiero razkrila prve podrobnosti svojega novega električnega športnega terenca peaq, ki bo postal največji in najprestižnejši električni model češke znamke. Svetovna predstavitev bo 23. junija v Franciji, prodaja pa se bo začela po poletju.

Novi peaq temelji na podaljšani različici Volkswagnove električne platforme MEB, ki jo uporabljata tudi modela enyaq in elroq. Oblikovno bo sledil Škodinemu novemu oblikovalskemu jeziku.

Škoda Peaq | Foto: Škoda Foto: Škoda

Precej daljši in prostornejši kot kodiaq

Z dolžino 4,9 metra bo peaq približno 25 centimetrov daljši od enyaqa in 11 centimetrov daljši od kodiaqa, ki mu bo predstavljal električno alternativo. Na voljo bo s sedmimi sedeži.

Daljša medosna razdalja, ki bo v primerjavi s kodiaqom večja za 17 centimetrov, in ravno dno potniške kabine prinašata več prostora. V drugi vrsti sedežev bo za noge na voljo skoraj šest centimetrov več prostora. 

Za pogon bosta skrbela baterijska sklopa s kapaciteto 59 oziroma 86 kilovatnih ur. V notranjosti bo osrednji element pokončno postavljen 13,6-palčni zaslon.

Kljub sedemsedežni zasnovi bo prtljažnik za tretjo vrsto ponujal še vedno uporabnih 299 litrov prostornine (merjeno do strehe). Ob podrti tretji vrsti se bo prostornina povečala na 935 litrov, dodatno pa bo pod sprednjim pokrovom na voljo še 35-litrski sprednji prtljažnik, namenjen predvsem shranjevanju polnilnih kablov.

Fotogalerija
1
 / 3
Škoda škoda peaq
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.