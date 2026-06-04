Škoda bo konec junija uradno predstavila novi model Peaq, največji električni avtomobil v svoji ponudbi. S 4,9 metra dolžine, sedmimi sedeži in baterijo do 86 kilovatnih ur bo predstavljal električno alternativo modelu kodiaq.

Škoda je pred uradno premiero razkrila prve podrobnosti svojega novega električnega športnega terenca peaq, ki bo postal največji in najprestižnejši električni model češke znamke. Svetovna predstavitev bo 23. junija v Franciji, prodaja pa se bo začela po poletju.

Novi peaq temelji na podaljšani različici Volkswagnove električne platforme MEB, ki jo uporabljata tudi modela enyaq in elroq. Oblikovno bo sledil Škodinemu novemu oblikovalskemu jeziku.

Foto: Škoda

Precej daljši in prostornejši kot kodiaq

Z dolžino 4,9 metra bo peaq približno 25 centimetrov daljši od enyaqa in 11 centimetrov daljši od kodiaqa, ki mu bo predstavljal električno alternativo. Na voljo bo s sedmimi sedeži.

Daljša medosna razdalja, ki bo v primerjavi s kodiaqom večja za 17 centimetrov, in ravno dno potniške kabine prinašata več prostora. V drugi vrsti sedežev bo za noge na voljo skoraj šest centimetrov več prostora.



Za pogon bosta skrbela baterijska sklopa s kapaciteto 59 oziroma 86 kilovatnih ur. V notranjosti bo osrednji element pokončno postavljen 13,6-palčni zaslon.

Kljub sedemsedežni zasnovi bo prtljažnik za tretjo vrsto ponujal še vedno uporabnih 299 litrov prostornine (merjeno do strehe). Ob podrti tretji vrsti se bo prostornina povečala na 935 litrov, dodatno pa bo pod sprednjim pokrovom na voljo še 35-litrski sprednji prtljažnik, namenjen predvsem shranjevanju polnilnih kablov.