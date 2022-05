Boston želi vrniti udarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan po bolečem porazu Dallas Mavericks in Luke Dončića na prvi tekmi finala zahodne konference v ligi NBA bo na vzhodu na sporedu druga finalna tekma med Miami Heat in Boston Celtics. Heat bodo še drugo zaporedno srečanje odigrali pred domačimi navijači, prvo tekmo so dobili s 118:107.