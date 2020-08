Slovenska noč v ligi NBA? Dragić še vprašljiv, Dončića čaka spopad z najboljšimi

Nastop zlatega slovenskega kapetana z EuroBasketa 2017 Gorana Dragića je pod vprašajem. Ljubljančan se je pred dnevi na tekmi z Bostonom poškodoval in eno tekmo že izpustil, Miami Heat pa na tokratnem spopadu s Phoenix Suns ne bodo mogli računati niti na kapetana Jimmyja Butlerja. Z zmago bi Miami ostal na četrtem mestu vzhodne konference, ob porazu bi se znašel v nevarnosti, da zdrsne po lestvici, saj mu tesno sledita tako Philadelphia kot tudi Indiana.

Dončić proti Antetokounmpu!

Luko Dončića in njegove Mavericks, ki so po vrnitvi ligi NBA dosegli le eno zmago (nad Sacramentom s 114:110), doživeli pa kar tri poraze (Houston 153:149, Phoenix 117:115 in nazadnje LA Clipper 126:111), čaka težak spopad z najboljšo ekipo lige NBA, Milwaukee Bucks, ki s 55 zmagami in le 14 porazi sedijo trdno na vrhu vzhodne konference.

V tej sezoni je izid med moštvoma poravnan, prvo tekmo, oktobra lani so s 118:111 dobili Giannis Atnetokounmpo in druščina, drugo, decembrsko s 120:116 pa Mavericks. Na prvi je Dončić dosegel 27 točk, zbral pa še sedem skokov in dve asistenci, Antetikounmpo pa je bil s 34 točkami, 11 skoki in štiri i asistencami prvo ime tekme. Na drugem spopadu teh dveh ekip Dončića ni bilo, zdravil je poškodbo gležnja, Giannis pa je končal pri 48 točkah, 14 skokih in štirih asistencah.

Dallas do konca rednega dela tekmovanja čakajo še tekme z Utah Jazz (10. avgust ob 21. uri), s Portland Trail Blatzers (11. avgust ob 23. uri) ter Phoenix Suns (14. avgust ob 1.00 zjutraj).

Liga NBA, 8. avgust: 19.00, Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers 21.30, Denver Nuggets - Utah Jazz 0:00, Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 1:30, Miami Heat - Phoenix Suns 2:30, Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks

Lestvica:

