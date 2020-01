Lahko vroče LA Lakers zaustavijo Newyorčani?

V ligi NBA v noči sredo klubi slovenskih košarkarjev počivajo, zato pa bodo na delu vroči Los Angeles Lakers, ki poraza ne poznajo že pet zaporednih tekem in so trdno na vrhu zahodne konference. LeBrona James, Anthony Davis in druščina se bodo v domačem Staples Centru udarili z New York Knicks, moštvom, ki je med najslabšimi v ligi, a je zmožno presenetiti tudi kakšnega nezbranega favorita.

NY Knicks so dve od svojih desetih zmag v tej sezoni dosegli proti Luki Dončiču in Dallas Mavericks, pa čeprav je bila teksaška ekipa v teh spopadih velik favorit. Lakers so v tej sezoni izjemni, zmagujejo v serijah, trenutno so pri petih zaporednih zmagah, s katerimi so se dvignili po edinem črnem nizu v sezoni, štirih porazih v drugi polovici decembra. Na računu imajo po 36 tekmah sezone 29 zmag in sedem porazov.

Branilci naslova prvaka Toronto Raptors pričakujejo Portland Trail Blazers, deveto ekipo zahoda, Phoenix Suns se bodo pomerili s sosedi na lestvici Sacramento Kings, soseda na lestvici sta tudi Memphis Grizzlies in Minnesota Timberwolves, osmi z vzhoda Brooklyn Nets pa gostijo sedme z zahoda Oklahoma City Thunder. Cleveland Cavaliers pričakujejo Detroit Pistons.

