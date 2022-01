Dončić z nasmehom pospremil predstavo Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so ujeli zmagoviti ritem, saj so v noči na soboto zmagali še petič zapored, kljub temu da so nastopili brez Luke Dončića, ki si je na tekmi z Golden Statom zvil gleženj, manjkal je tudi Kristaps Porzingis, v hotelu pa je pred tekmo moral ostati Jason Kidd, ki je bil pozitiven na testiranju na koronavirus. Mavericks so z dobro ekipno predstavo s 130:106 odpravili Houston. Uspešni so bili tudi košarkarji Denverja, ki so brez Vlatka Čančarja s 121:111 ugnali Sacramento.

Tudi največji navijači Dallas Mavericks so pred tekmo s Houstonom verjetno vsaj malce dvomili v uspeh svojih ljubljencev. Dallas je namreč v Houstonu nastopil v precej oslabljeni in spremenjeni zasedbi. Že pred tekmo so vedeli, da bodo zaradi covidnega protokola manjkali Willie Couley-Stein, Boban Marjanović in Kristpas Porzingis. Z ekipo ni bilo niti Isaiaha Thomasa. Zaradi zvina gležnja na prejšnji tekmi proti Golden Statu je dodatni počitek dobil tudi Luka Dončić, ki se je sicer ogreval, a nato preventivno ni dobil mesta v ekipi za tekmo. Za nameček pa je ob robu parketa manjkal tudi glavni trener Jason Kidd, ki je bil pozitiven na testiranju na koronavirus. "Počutim se dobro. Zdi se kot prehlad. A test je bil pozitiven," je pred tekmo dejal strateg Mavsov. Ekipo je tako vodil Kiddov pomočnik Sean Sweeney, ki je svojo ekipo popeljal do nove zmage.

Vrhunci tekme:

Dallas je slavil predvsem na krilih sijajnega vstopa v igro. Mavericks so prvo četrtino v Houstonu dobili s kar 43:23, po zaostanku pa se gostitelji niso več vrnili v igro. Dallas je bil zares izjemno strelsko razpoložen, v prvem polčasu so košarkarji Dallasa dosegli kar 80 točk (polčas 80:60), na srečanju pa so vodili z največ 31 točkami naskoka. Skupno so na obračunu zadeli 17 trojk iz 38 poskusov, zbrali pa so tudi 15 skokov več od nasprotnika (55:40). Dončić se je tako ob robu parketa lahko zabaval ob predstavi svojih soigralcev, ki so na koncu zmagali s 130:106 in so tako še petič zapored zmagali. Skupno so zdaj pri 21 zmagah, s čimer so se utrdili na petem mestu zahodne konference. Houston je bil na drugi strani v domači dvorani poražen že šestič zapored, z le enajstimi zmagami pa je trenutno zadnje moštvo zahoda.

Pri Dallasu je šest košarkarjev preseglo dvomestno število točk. Najučinkovitejši je bil z 19 točkami (5/10 za 3) in sedmimi asistenci Tim Hardaway Jr., Josh Green jih je dosegel 17. Pri Houstonu je 20 točk dosegel Christian Wood.

Dallas bo naslednjo tekmo odigrali v noči na ponedeljek, ko bodo Mavericks doma gostili Chicago.

Niz dveh zaporednih porazov pa so prekinili košarkarji Denverja, ki so na domačem igrišču s 121:111 ugnali Sacramento Kings. Nuggets niso mogli računati na pomoč Vlatka Čančarja, ki je po poškodbi stopala že prestal operacijo. Odlično partijo je znova prikazal Nikola Jokić, ki je 31 točkam dodal še deset skokov in sedem asistenc, Jeff Green je dosegel 18 točk. Pri Sacramentu je De'Aaron Fox dosegel 30 točk.

Liga NBA, 7. januar: Philadelphia 76ers : San Antonio Spurs 119:100

Embiid 31 (12 sk.), Curry in Harris 23; Murray 27 (9 as.), Poeltl 17, Walker 13 Brooklyn Nets : Milwaukee Bucks 109:121

Durant 29 (9 sk.), Harden 16 (9 sk.), Claxton in Thomas 14; Antetokounmpo 31 (9 as.), Portis 25 (12 sk.), Middleton 20 Toronto Raptors : Utah Jazz 122:108

VanVleet 37 (10 sk., 10 as.), Anunoby 22, Siakam 17; Paschall 29, Hughes 26 (8 sk.), Butler 17 Chicago Bulls : Washington Wizards 130:122

LaVine 27, White 21, Ball in Dosunmu 18; Beal 26, Kuzma 21 (11 sk.), Dinwiddie 18 Houston Rockets : Dallas Mavericks 106:130

Wood 20, Mathews in Tate (8 sk.) 15; Hardaway 19 (7 as.), Green 17, Brunson (10 as.), Bullock (7 sk.) in Powell 15, Dončić zaradi težav z gležnjem ni bil v kadru Oklahoma CIty Thunder : Minnesota Timberwolves 105:135

Dort 18, Wiggins 13, Gilgeous-Alexander 12; Russell 27 (12 as.), Edwards 24, Towns 19 (8 sk.) Denver Nuggets : Sacramento Kings 121:111

Jokić 33 (10 sk., 7 as.), Green Je. 18, Čančar zaradi poškodbe ni bil v kadru; Fox 30 (7 sk.), Len 18 (10 sk.), Haliburton 14 Los Angeles Lakers : Atlanta Hawks 134:118

James 32 (8 sk., 9 as.), Monk 29, Bradley in Horton-Tucker 21; Young 25 (9 sk., 14 as.), Collins 21 (8 sk.), Huerter 16 Portland Trail Blazers : Cleveland Cavaliers 101:114

Powell 19, Covington 17 (8 sk.), Nurkić (12 sk.) in Simons 14; Garland 26, Mobley 18 (8 sk.), Markkanen 15

