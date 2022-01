Dončić junak sladke zmage Dallasa, velika smola Čančarja #video

Učinek Luke Dončića: 21 točk (met za tri 1/6, met za dve 6/12, prosti meti 6/8), 15 asistenc, 8 skokov, 4 ukr. žoge, 3 izg. žoge, 5 osebnih napak v 34 minutah

Učinek Vlatka Čančarja: 0 točk (met za dve 0/1), 2 asistenci, 1 izg. žoga, 2 osebni napaki v 11 minutah

Vrhunci predstave Luke Dončića proto Denverju:

Kako je Vlatko Čančar staknil poškodbo:

Na tekmi v Dallasu je bil v ospredju zvezdniški obračun prijateljev Luke Dončića in Nikole Jokića, enega izmed največjih kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralec rednega dela lige, katerega je osvojil že v prejšnji sezoni.

Zabijanje Luke Dončića pred srečanjem:

It's an international game. 🇷🇸🇦🇷🇸🇮 pic.twitter.com/zh53oI3lMx

Oboževalec Luke Dončića je pred tekmo ponosno razkazoval transparent, na katerem je zapisal, kako je zaradi obiska tekme v Dallasu, na katerem bi lahko spremljal košarkarske vragolije Ljubljančana, prevozil 2145 km (1333 milj). Foto: Reuters

Liga NBA, 3. januar:

Dallas Mavericks : Denver Nuggets 103:89 (69:63, 46:37, 24:20)

Dončić 21, 15 as., 8 sk., Bullock in Powell 15, Brunson 13, Kleber in Finney-Smith 10; Jokić 27, 16 sk., Gordon 15, 7 sk., Barton 12, 7 izg. žog, Čančar 0

Philadelphia 76ers : Houston Rockets 133:113

Embiid 31 (met iz igre 12/20), 15 sk., 10 as., Korkmaz 24, 11 sk., Joe 18 (trojke 5/8), Curry 15; Mathews 23, 7 sk., Tate in Gordon 14



Washington Wizards : Charlotte Hornets 124:121

Kuzma 36 (met iz igre 13/26), 14 sk., 6 as., Beal 35 (met iz igre 11/22), 8 as., 7 sk., Gafford 15, 11 sk.; Hayward 27, 8 sk., Rozier 25 (trojke 5/9), Bridges 23, 14 sk., Ball 18

Brooklyn Nets : Memphis Grizzlies 104:118

Durant 26 (met iz igre 8/24), Harden 19 (met iz igre 5/14), 8 as.; Morant 36 (met iz igre 14/22), 8 as., 6 sk., Bane 29 (trojke 5/11), 8 sk., Clarke 16



Chicago Bulls : Orlando Magic 102:98

DeRozan 29 (met iz igre 11/24), LaVine 27 (trojke 4/9), White 17, Vučević 13, 17 sk.; Wagner 22, Carter Jr. 21, 10 sk., Harris 19, Ross 15



Milwaukee Bucks : Detroit Pistons 106:115

Antetokounmpo 31 (met iz igre 11/21), 10 sk., 7 as., Holiday 29 (trojke 4/8), Portis 12, 14 sk.; Bey 34 (trojke 8/13), 8 sk., Jackson 24, Cunningham 19, 7 as.



New Orleans Pelicans : Utah Jazz 104:115

Valančiunas 25, 9 sk., Hart 15, 9 sk.; Mitchell 29 (trojke 5/9), Conley 22 (trojke 4/6), 8 sk., 7 as., Bogdanović 21 (trojke 5/11), Clarkson 14



