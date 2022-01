Rdeča luč že za 260 košarkarjev in 10 trenerjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liga NBA se kljub številnim pozitivnim testom nadaljuje, četudi klubi igrajo oslabljeni. Odpadlo je le 11 tekem. Do petka zjutraj je bilo pozitivnih 260 košarkarjev, v petek zvečer pa že deseti trener. Velika večina ni imela nobenih bolezenskih znakov.

V petek je v tako imenovani zdravstveno-varnostni protokol lige NBA, ker pomeni, da je bil pozitiven na testu za korona virus ali pa v rizičnem stiku, moral trener Los Angeles Clippersov Tyronn Lue. Tekmo s Toronto Raptors je tako vodil Brian Shaw.

Pred njim je moralo v protokol še devet drugih glavnih trenerjev: Doc Rivers (Philadelphia), Michael Malone (Denver), Monty Williams (Phoenix), Billy Donovan (Chicago), Chauncey Billups (Portland), Mark Daigneault (Oklahoma City), Frank Vogel (Lakers), Alvin Gentry (Sacramento) in Rick Carlisle (Indiana). Zadnji trije že lahko ponovno opravljajo svoje delo. Los Angeles Lakers so jih od šestih tekem brez glavnega trenerja izgubili pet.

LeBron James. Foto: Guliverimage Med tednom je vodstvo lige sicer ublažilo protokol, da bi se košarkarji vendarle lahko prej vrnili na delo. Cepljeni in tisti brez znakov bolezni se zdaj lahko vrnejo že po petih dneh, če PCR test ne pokaže več visoke stopnje kužnosti. V ligi ameriškega nogometa NFL se cepljeni igralci lahko vrnejo takoj, ko imajo dva zaporedna testa negativna (testirajo se vsak dan).

Pritisk klubov in tudi košarkarjev na ligo, da se omejitve igranje ublažijo je bil precejšen. LeBron James je denimo pred dnevi na Instagram Story objavil svoje mnenje, da to testiranje sploh ne pokaže izključno okužbe na covid, ampak da gre lahko za gripo ali navadni prehlad. James je bil sicer lažno pozitiven na PCR testu 30. novembra in se je drugega decembra po dveh zaporednih negativnih testih že lahko vrnil na parket. Izpustil je samo eno tekmo.

Samo decembra 247 košarkarjev v protokolu

Luka Dončić je nazadnje igral 11. decembra. Foto: Guliver Image Do petka zjutraj je moralo v samoizolacijo 260 košarkarjev lige NBA, od tega samo v decembru 247. Med njimi je že teden dni "na hladnem" tudi Luka Dončić oziroma še dlje, če štejemo še njegove težave s poškodbo gležnja. Prestavljenih je bilo 11 tekem, med drugim tekma našega Vlatka Čančarja, ko bi moral v četrtek Denver igrati z Golden State Warriors. V covidnem protokolu je bilo do četrtka tudi že 36 odstotkov sodnikov.

Da bi tekme vendarle lahko igrali, se klubi poslužujejo možnosti 10-dnevnih pogodb za proste igralce. Miami Heat so denimo podpisali svojega nekdanjega dolgoletnega člana Maria Chalmersa, ki že tri leta ne igra v NBA. Dallas je Marquesu Chrissu in Theu Pinsonu v petek dal že drugo 10-dnevno pogodbo. V četrtek so Mavericks dali 10-dnoevno pogodbo tudi nazadnje članu LA Lakers Isaiahu Thomasu, a je moral nato takoj v covid protokol. Dallas je bil na silvestrski tekmi s Sacramentom, ki jo je sicer dobil, brez devetih košarkarjev, od tega jih je osem v omenjenem protokolu.

Tudi Toronto Raptors so imeli v zadnjih dveh tednih kar deset košarkarjev v samoizolaciji. A vseeno niso dali nove priložnosti Goranu Dragiću.