Kaj se dogaja z Goranom Dragićem?

Goran Dragić je z objavami iz fitnesa, kjer trdo trenira, na družbenih omrežjih pred kratkim dal vedeti, da se njegova košarkarska pot še ne bo kar tako končala. A čeprav je Dragić uradno še vedno član Toronto Raptors, pa se, kot vse kaže, zlati slovenski kapetan ne bo več vrnil v kanadsko moštvo. 35-letni košarkar je 28. novembra zaradi osebnih razlogov zapustil moštvo Toronta, a slovenski košarkar kljub temu trdo trenira in je pripravljen na nadaljevanje košarkarske kariere.

Dragić je v tej sezoni igral le na petih tekmah, na katerih je v povprečju dosegel osem točk, 2,8 skoka in 1,8 asistence. Foto: Reuters

Mnogi navijači Toronta so ob trenutnih razmerah v ligi NBA, ko moštva zaradi koronavirusa ostajajo brez velike večine igralcev, pomislila, da bi se Dragić zdaj lahko ponovno pridružil Raptorsom in s svojimi izkušnjami pomagal nekdanjim prvakom lige NBA. Raptors sicer v tej sezoni res ne blestijo. Trenutno so šele na 11. mestu vzhodne konference, na 31 odigranih tekmah so zmagali le 14-krat, zato bi jim kakšna dodatna moč prišla še kako prav.

Nurse zavrnil govorice

A kljub temu je, kot vse kaže, trener Toronta že prečrtal ime slovenskega košarkarja. Nick Nurse je po eni izmed zadnjih tekem povedal, da ne pričakuje, da se bo Gogi vrnil v ekipo. "Mislim, da to ni del načrta, čeprav nam močno primanjkuje igralcev. Močno dvomim, da se bo to zgodilo," je dejal Nurse in s tem dal vedeti, da je zanj Gogi najverjetneje že nekdanji košarkar Toronta.

Nick Nurse ne računa na Gorana Dragića. Foto: Guliverimage

Večina strokovnjakov v ligi NBA je tako prepričana, da je Dragić že odigral svojo zadnjo tekmo v dresu Toronta. Na začetku sezone je igral na petih tekmah, nato pa ga je Nurse posadil na klop, saj je kljub solidnim predstavam slovenskega organizatorja igre več priložnosti želel ponuditi mlajšim igralcem. Gogi je bil dober mentor mladi zasedbi iz Kanade, a ga trener Toronta ni več videl v svojih načrtih.

Bosta združila moči? Foto: Reuters

Tako še naprej ostaja odprto vprašanje, kje bo nekdanji košarkar Miamija nadaljeval kariero. Prestopno obdobje se v ligi NBA konča 10. februarja, tako da ima Gogi še nekaj časa, da si najde nov klub. Glede na to, da vsaj za zdaj Toronto najverjetneje ne bo izvedel menjave s katerim izmed drugih klubov, bo Gogi morda do februarja sam odkupil svojo pogodbo ali pa bo to storila katera izmed ekip, ki bo slovenskega košarkarja videla v svojih načrtih za končnico. Zadnji rok za podpis pogodbe z novim klubom pa je 1. marec, saj v nasprotnem primeru ob sklenitvi pogodbe z novim klubom košarkarji ne morejo zaigrati v končnici.

Velika težava pri odkupu slovenskega košarkarja je sicer višina njegove pogodbe, ki znaša 19,4 milijona dolarjev, ekipe pa pri svojih nakupih ne smejo preseči "salary capa" (omejitev plač igralcev znaša 112,4 milijona dolarjev). Zato je za veliko ekip Dragić nedosegljiv. Še vedno pa se v napovedih kot Dragićev nov klub najglasneje omenja Dallas, kjer bi združil moči z Luko Dončićem. V napovedih NBA-strokovnjakov pa se kot morebitno novo delovno okolje za najkoristnejšega igralca evropskega prvenstva leta 2017 omenja tudi Memphis in Utah.

Preberite še: