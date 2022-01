Ni več ovir za vrnitev Luke Dončića

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je zapustil proticovidni protokol v ligi NBA in je spet pripravljen na igro. Ponoči se bodo Dallas Mavericks v gosteh spopadli z Oklahoma City Thunder in obstaja velika verjetnost, da bo zaigral tudi 22-letni Ljubljančan. Dončić, Maxi Kleber in Tim Hardaway jr. so spet na voljo trenerju Jasonu Kiddu.