Čančar pomagal do zmage in jo skupil, nov nor zaključek DeRozana, Dončić se vrača

S 24 točkami je bil v dresu Denverja najbolj razpoložen Nikola Jokić, ki je temu dodal 11 skokov, Facundo Campazzo pa je ob 22 točkah sotekmovalcem postregel še 12 podaj. Za Houston je kar 29 točk dosegel Jalen Green.

Tekma je obetala drugačen razplet, saj je ekipa iz Houstona povedla s 15:4, a že na koncu prvega dela se je Denver približal na točko. V prvem napadu druge četrtine je prav Čančar ekipi iz Kolorada zagotovil prvo vodstvo, ki je nato hitro naraslo na 55:40 in kasneje preseglo 20 točk. Najkasneje pri izidu 93:65 v tretjem delu je bil zmagovalec znan. Čančar je moral v tretji četrtini zaradi udarca v obraz, po katerem je krvavel iz nozu, zapustiti parket.

Golden State sam na vrhu

Denver je po zmagi na petem mestu v zahodni konferenci, kjer prepričljivo vodijo Golden State Warriors, najboljša ekipa tudi v ligi. Tokrat je Golden State v gosteh premagal Utah s 123:116 in ima zdaj zmago več od Phoenixa. 28 točk je za zmagovalce dosegel Stephen Curry, 25 Andrew Wiggins. Bojan Bogdanović, Donovan Mitchell, Jorda Clarkson in Rudy Gobert pa so dosegli po 20 točk za poražence, a je slednji temu dodal še neverjetnih 19 skokov.

DeMar DeRozan je še drugič zapored ob zvoku sirene odločil tekmo. Foto: Reuters

DeRozan še drugič zapored odločil ob zvoku sirene

Na vzhodu je po novem v vodstvu Chicago, ki se je s košem DeMarja DeRozana ob pisku sirene veselil zmage v Washingtonu s 120:119. DeMar DeRozan je na enak način tekmo odločil že dan pred tem v Indianapilisu, skupaj pa je danes dosegel 28 točk. Zach LaVine jih je dodal 35, Nikola Vučević pa 22 točk in 12 skokov. Pri Washingtonu je z 29 točkami in 12 skoki izstopal Kyle Kuzma, Bradley Beal je dodal 27 in 17 skokov.

Antetokounmpo s trojnim dvojčkom

Košarkarji Milwaukee Bucks so na krilih Giannisa Antetokounmpa, ki se je podpisal pod nov trojni dvojček (35 točk,16 skokov, 10 asistenc) odpravili New Orleans Pelicans. To je bila 400 zmaga trenerja Mikea Budenholzerja.

Trojni dvojček je vknjižil tudi James Harden (34 točk, 12 skokov, 13 asistenc), a se ni veselil zmage, Brooklyn je izgubil z LA Clippers.

Ljubljančan zapušča proticovidni protokol, pozdravil je tudi poškodbo levega gležnja in se bo pridružil soigralcem na poti v Oklahomo, obstaja pa verjetnost, da bo proti moštvu Thunder tudi zaigral. Foto: Guliverimage

Dončić nič več v proticovidnem protokolu

Dallas naslednja tekma čaka v noči na ponedeljek po slovenskem času, ob 1.00 zjutraj in vse kaže, da bi se lahko po desetih tekmah odsotnosti na parket spet vrnil tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić. Ljubljančan zapušča proticovidni protokol, pozdravil je tudi poškodbo levega gležnja in se bo pridružil soigralcem na poti v Oklahomo, obstaja pa verjetnost, da bo proti moštvu Thunder tudi zaigral, "vire blizu ekipi" navaja ameriški novinar Marc Stein.

Liga NBA, 1. januar: Milwaukee Bucks : New Orleans Pelicans 136:113

Antetkounmpo 35, 16 sk., 10 asist., Nwora 23, Holiday 21; Hayes 23, Hart 14, 11 sk, 9 asist., Graham, Jones, Temple vsi po 14 Detroit Pistons : San Antonio Spurs 117:116* - podaljšek

Diallo34, 14 sk., Bey 21, 17 sk., Garza 20, 14 sk.; Forbes 27, Vassell 19, White 18, 14 asist. Washington Wizards : Chicago Bulls 119:120

Kuzma 29, 12 sk., Beal 27, 17 asist.; LaVine 35, DeRozan 28,9 sk., Vučević 22, 12 sk. Brooklyn Nets : LA Clippers 116:120

Harden 34, 12 sk., 13 asist., Durant 28, 9 sk.; Bledsoe 27,Jackson, Mann 19 Houston Rockets : Denver Nuggets 111:124

Green 29, Martin 15; Jokić 24, 11 sk., Campazzo 24, 12 asist., Vlatko Čančar 11 točk, skok, blokada in podaja za Denver v 14.46 minutah Utah Jazz : Golden State Warriors 116:123

Gobert 20, 19 sk., Bogdanović, Clarkson, Mitchell vsi po 20; Curry 28, 9 asist., Wiggins 25

Lestvica:

