Legendarni Nemec se je zlomil pod težo čustev #video

Eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov Dirk Nowitzki je bil sinoči deležen posebne časti. Pri moštvu Dallas Mawericks so upokojili njegov dres s številko 41, ki ga je nosil vso kariero v ligi NBA.

NBA Champion

NBA MVP

14X All-Star

4X All-NBA First Team

🐐



Tonight, 4️⃣1️⃣ goes to the rafters. Congrats, Dirty. #41Forever pic.twitter.com/qtxKUDAgyC — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 5, 2022

Slavnostni dogodek, ki ga je prek družbenih omrežij v živo spremljal tudi Luka Dončić (na športnih copatih je imel zapisano #41 za vedno), je potekal med polčasom obračuna z gostujočim moštvom Golden State. Na veliko veselje domačih navijačev in glavne zvezde večera Dirka Nowitzkega so z rezultatom 99:82 zmagali gostitelji.

Dirk Nowitzki and his family push the button to send his #41 into the @dallasmavs rafters forever!#41Forever #NBA75 pic.twitter.com/rgcFY3ujBk — NBA (@NBA) January 6, 2022

Stoječe ovacije v čast izjemni karieri in zvestobi

43-letni Nemec je dvig dresa pod strop dvorane v družbi svoje družine spremljal s sredine igrišča, ob koncu pa nagovoril navijače na tribunah. Kljub pogumni drži se je na koncu zlomil pod težo čustev. "Skoraj sem zdržal, ne da bi me prevzela čustva," je dejal po tem, ko se mu je 20 tisoč ljubiteljev košarke s stoječimi ovacijami zahvalilo za vse, kar je dosegel v kar 21 let trajajoči karieri.

Dirk closes his jersey retirement speech by thanking the @dallasmavs fans for their endless support 💯 #41Forever pic.twitter.com/t5BSzOgMkK — NBA (@NBA) January 6, 2022

Dlje je vztrajal samo Vince Carter, a nihče ni bil tako dolgo zvest samo enemu klubu. Nowitzki je med letoma 1998 in 2019 dosegel 31.560 točk, kar ga uvršča med šest najboljših strelcev v zgodovini lige NBA. Leta 2006 je ekipo Dallasa povedel do finala in pet let pozneje še do (edinega) naslova prvaka v ligi NBA. V bogati karieri je bil kar 14-krat udeleženec tekme zvezd, v poprečju je dosegal 20,7 točke, 7,5 skoka in 2,4 podaje na tekmo.

Mark Cuban je napovedal postavitev kipa v čast Nowitzkemu. Foto: Guliverimage

Poklon tudi v obliki kipa, ki bo stal pred dvorano

Upokojeni dres pa ni edino, kar so mu pripravili pri Dallasu. Lastnik kluba Mark Cuban je napovedal, da bodo v kratkem pred poslopje dvorane American Airlines Center postavili spomenik Dirka Nowitzkega, in sinoči že predstavil maketo.

“It’s gonna be BIG.”@mcuban unveils the new statue of @swish41 that will live outside the AAC 🐐 pic.twitter.com/PDRIEItRNr — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 6, 2022

"Tega ne delamo zato, ker si nam prinesel naslov prvaka, ampak zaradi tega, kar si in kar si dosegel," mu je polaskal Cuban. Oglasil se je tudi trener Jason Kidd, nekdanji soigralec Nowitzkega pri Dallasu. Slovitemu Nemcu je ponudil desetdnevno pogodbo, ki klubom v NBA omogoča zamenjavo igralcev v primeru okužbe z novim koronavirusom.

“We’re giving out 10 days… Wanna come back?” - Coach Kidd 😂 pic.twitter.com/B1DZchZ9rb — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 6, 2022

Dirkov mentor z nekonvencionalnim pristopom

Talent takrat 16-letnega Dirka Nowitzkega je daljnega leta 1993 prvi opazil trener regionalne ekipe DJK Eggolsheim Holger Geschwindner.

Holger je bil po izobrazbi fizik, sicer pa kapetan zahodnonemške košarkarske reprezentance. Dirkova igra ga je tako prevzela, da ga je takoj želel vzeti pod svoje okrilje.

Vprašal ga je, ali ima koga, s komer dela individualno. Golobradi Dirk mu je odkimal, nato pa se je začelo njuno sodelovanje. Metode učenja so bile nekonvencionalne. Naučil ga je hoditi po rokah, pri metih je nosil svinčeni telovnik, prisilil ga je, da je igral saksofon, veslal je, bral, da bi izboljšal svoj um in igro …

Nowitzki si želi z izkušnjami pomagati tudi Luki Dončiću. Foto: Guliverimage

Želi si pomagati Dončiću

Bi na podoben način Nowitzki lahko pomagal Dončiću? Razumljivo, Dirk z Luko ne more delati podobnih stvari, saj je slovenski košarkar že uveljavljen, lahko pa mu pomaga na drugačen način.

Kot poroča Brad Townsend, novinar, ki dela za dallasnews.com, bi ga lahko Dirk naučil discipline, kako ohraniti košarkarsko formo vse leto. Prav tako je poudaril, da bi ga lahko naučil boljšega izvajanja prostih metov in metov za tri točke. Morda bi mu lahko pomagal tudi ublažiti temperament.

Dirk bi lahko prenesel nekaj Holgerjevega znanja nanj in po njegovem mnenju ga mora Luka poslušati. "Ima mojo številko," je rekel Dirk. "Lahko se srečava kadarkoli. Rad bi mu pomagal doseči cilje."

"Dvigni telefon, Luka. Legenda te čaka. Morda dve," je še zapisal Brad.

