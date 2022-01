Dončić ob veliki zmagi poskrbel za nov preplah #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na četrtek dosegli svojo četrto zaporedno zmago v ligi NBA: Mavericks so z 99:82 ugnali vodilno ekipo zahodne konference, Golden State Warriors. Luka Dončić je bil s 26 točkami, sedmimi skoki in osmimi asistencami prvi igralec srečanja, a je ob koncu srečanja spet poskrbel za preplah, saj je utrpel nov zvin gležnja. Obračun je sicer minil v znamenju Dirka Nowitzkega, saj so v American Airlines areni upokojili njegovo številko 41.

Košarkarji Dallas Mavericks so v domači dvorani prišli do velike zmage. Po dobri predstavili so na kolena spravili blede košarkarje Golden State Warriors, ki so trenutno vodilna ekipa zahodne konference v ligi NBA. Prvi igralec srečanja je bil Luka Dončić, ki je srečanje končal pri 26 točkah, a ob tem z novim zvinom gležnja poskrbel tudi za nekaj grenkega priokusa.

Predstava Dončića:

Vse v znamenju Dirka

Tekmo v American Airlines areni je v noči na četrtek zaznamovala številka 41. To je namreč številka, ki so jo v čast legendarnega Nemca Dirka Nowitzkega Mavericks upokojili in jo po koncu obračuna med Dallasom in Golden Statom dvignili pod vrh dvorane v Dallasu. Prav vsak kotiček arene je bil urejen v čast nekdanjega nemškega košarkarja. Člani ekipe so se ogrevali v majicah z njegovim imenom in številko, v čast košarkarja, ki je bil član Dallasa v letih od 1998 do 2019, pa je v Dallasu gostovalo kar deset košarkarjev, ki so z Nowitzkim leta 2011 osvojili šampionski prstan, med drugim sta bila prisotna tudi Peja Stojaković in Tyson Chandler. V Dallasu pa sta bila med drugim prisotna tudi komisar lige NBA, Adam Silver in nekdanji francoski košarkar Tony Paker.

Velika noč za Dirka Nowitzkega. Foto: Reuters

Obračun v American Airlines Areni je bil tako vsaj nekoliko bolj drugotnega pomena. Trener Mavericks Jason Kidd je tudi tokrat pogrešal obolele Kristapsa Porzingisa, Bobana Marjanovića, Willieja Cauleyja Steina, JaQuorija McLaughlina, Isaiaha Thomasa in Treya Burka. Ob Dončiću so oslabljeni Mavericks tekmo v prvi postavi začeli še Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber in Dwight Powell. Le dobro minuto po začetnem sodniškem metu se je Dončić vpisal med strelce, po prvem košu pa je z bolečo grimaso na obrazu in glajenjem zadnje lože na levi nogi močno prestrašil navijače že tako zdesetkanih Mavericksov. A na srečo domačih navijačev, je bil to le lažni preplah, Luka pa je lahko nadaljeval z igro.

Ekipi sta bili večino prve četrtine izenačeni, skupaj sta v prvih dvanajstih poskusih kar 16-krat poskusili z meti za tri točke, uspešen pa je bil le en poskus Tima Hardawaya Jr. Z enakim številom doseženih točk (21:21) se je končala tudi prva četrtina, v kateri je z devetimi točkami prednjačil Dončić, pa čeprav je bil že v prvem delu srečanja deležen krajšega oddiha, ki je bil verjetno tudi posledica tega, da si Dončić še ni povsem opomogel po okužbi s koronavirusom.

Stephen Curry ni imel svojega večera. Foto: Reuters

Druga četrtina je minila povsem v znamenju Mavericksov, ki so počasi, a vztrajno gradili prednost. Po tehnični napaki in zadetem prostem metu Reggieja Bullocka je Dallas dve minuti pred koncem prvega polčasa prvič na obračunu povedel z dvomestno razliko (46:36). Edini, ki je v prvem polčasu presegel dvomestno število doseženih točk pa je bil, kdo drug, kot Dončić, ki je v prvem polčasu vknjižil petnajst točk ob štirih skokih in dveh asistencah. Pri Golden Statu je v prvem polčasu povsem zatajil superzvezdnik Stephen Curry, ki je zmogel le pet točk (0/5 met za tri), Warriors pa so že v prvem polčasu izgubili deset žog. Dallas se je na najdaljši odmor na srečanju podal s prednostjo 50:39.

Tretja četrtina je ponudila povsem drugačno sliko. Že v uvodu v tretji del tekme je sledil odgovor Golden Stata, ki je z delnim izidom 16:6 že v prvih nekaj minutah znova ujel priključek z Dallasom (55:56), ki je v tretji četrtini napravljal napako za napako, zgrešili pa so celo paleto odprtih metov. Gostje so dobrih pet minut pred koncem tretjega dela tekme po košu Draymonda Greena povedli že s 63:56. Sledila je nova minuta odmora na zahtevo Jasona Kidda, po kateri so košarkarji Dallasa vendarle strnili svoje vrste in z delnim izidom 10:0 ob novem vodstvu na noge spravili navijače v domači dvorani.

Vrhunci tekme:

Nov preplah tik pred koncem

Ekipa iz Floride je v zadnjih dvanajst minut vstopila s prednostjo treh točk (70:67). Domači košarkarji so s podobno igro kot v zadnjih minutah tretje četrtine, nadaljevali tudi v zadnji. Dobre štiri minute pred koncem tekme so po delnem izidu 13:0 spet povedli z dvomestno razliko (89:75). Warriors so posusili odgovoriti, a brez uspeha. A sledil je nov šok za Dallas. Dobro minuto in pol pred koncem ob vodstvu gostiteljev s 93:80 je ob posredovanju v obrambi spet nastradal gleženj Dončića. Ta je obsedel na tleh, nato pa zapustil igro, a je na nogah pospremil zadnje sekunde in veliko zmaga Dallasa, kar je zagotovo spodbudna novica. Slovenski košarkar je proti Golden Statu zaigral šele na svoji tretji tekmi po daljši pavzi, ko je pet tekem izpustil zaradi poškodbe gležnja, še pet pa zaradi okužbe s koronavirusom.

Zvin gležnja:

Doncic, for those seeking an update, has joined the rest of his teammates and coaches on the court for the Dirk Nowitzki jersey retirement ceremony after some ice treatment in the locker room. https://t.co/Ie6htwsRn4 — Marc Stein (@TheSteinLine) January 6, 2022

Mavericks so na koncu zmagali s 96:82. Dončić je ob 26 točkah v statistiko vpisal še osem asistenc in sedem skokov, veliko pomoč pa je imel v Finneyju-Smithu, ki je dosegel 17 točk in devet skokov in Jalenu Brunsonu, ki je obračun končal pri 15 točkah. Pri košarkarjih Golden Stata, ki so izgubili 16 žog, zadeli pa so le pet trojk iz 28 poskusov, je bil s 17 točkami najučinkovitejši Andrew Wiggins. Povsem je zatajil Curry, ki je na koncu sicer dosegel 14 točk, a je bil praktično celotno tekmo povsem neopazen (1/9 za 3).

Dončić se je poklonil Nemcu Dončić se je legendarnemu Nowitzkemu poklonil že pred tekmo. Na socialnih omrežjih je objavil njuno skupno sliko, zraven pa pripisal: "Komaj čakam večer. Tako zelo te spoštujem, Dirk. Hvala za vse. Kakšen igralec, a še bolj pomembno, kakšen velik človek. 41 za vedno," je zapisal slovenski košarkar. Can’t wait for tonight. So much respect for you @swish41! Thank you for everything. What a player but most importantly what a great person! #41Forever 💯❤️ pic.twitter.com/AHUcrHO3Ac — Luka Doncic (@luka7doncic) January 5, 2022

Na delu sta bili tudi ekipi preostalih dveh slovenskih NBA-jevcev. Toronto Raptors so s 117:111 slavili na gostovanju pri branilcih naslova Milwaukee Bucks, a koseškega zmaja seveda ni bilo na tekmi, zaradi osebnih razlogov že dolgo ni več v načrtih trenerja Nicka Nursa. S 33 točkami je za kanadsko moštvo blestel Pascal Siakam.

Denver Nuggets gostijo Utah Jazz, tudi Vlatka Čančarja pa ne bo na igrišču, saj se je v noči na torek huje poškodoval.

Kyrie Irving je dosegel 22 točk. Foto: Guliverimage

Debi v tej sezoni pa je dočakal Kyrie Irving, ki je z Brooklynom s 129:121 ugnal Indiano. Ameriški košarkar je v tej sezoni dvignil veliko prahu, saj zavrača cepljenje proti koronavirusu, kljub temu pa ga bo Brooklyn zaradi manka igralcev vseeno uporabil za tekme izven New Yorka in Toronta, kjer pravila zaradi koronvirusa ne zahtevajo obveznega cepljenja.

Irving je bil ob svoji prvi tekmi sezone z 22 točkami drugi strelec zasedbe iz Brooklyna. Kar 39 jih je ob zmagi svoje ekipe dosegel Kevin Durant. Na drugi strani Indiani ni zadoščala niti bleščeča predstava oziroma trojni dvojček Litovca Domantasa Sabonisa, ki je obračun končal pri 32 točkah, 12 skokih in desetih asistencah.

Liga NBA, 5. januar: Dallas Mavericks : Golden State Warriors 99:82

Dončić 26 (5/10 za 2, 2/7 za 3, 10/12 prosti meti), 7 sk., 8 as., 2 ukr. žogi, 6 izg. žog v 34:14, Finney-Smith 17 (9 sk.), Brunson 15; Wiggins 17, Curry 14 (9 sk.), Payton 11 (11 sk.) Charlotte Hornets : Detroit Pistons 140:111

Oubre 32, Bridges in Hayward 19; Lyles 17 (7 sk.), Cunningham 16 (7 as.) Orlando Magic : Philadelphia 76ers 106:116

Anthony 26 (7 as.), Bamba 19 (8 sk.); Embiid 31, Harris 22 (9 sk.) Washington Wizards : Houston Rockets 111:114

Beal 27, Caldwell-Pope 26; Green in Wood (11 sk.) 22, Gordon 19 Boston Celtics : San Antonio Spurs 97:99

Brown 30, Tatum 19 (8 sk.); Murray 22 (9 sk., 12 as.), Vassell in White 17 Indiana Pacers : Brooklyn Nets 121:129

Sabonis 32 (12 sk., 10 as.), Stephenson 30; Durant 39 (8 sk., 7 as.), Irving 22 Milwaukee Bucks : Toronto Raptors 111:117

Middleton 25, Nwora 17; Siakam 33, Anunoby in Trent 22 Minnesota Timberwolves : Oklahoma City Thunder 98:90

Edwards 22, Beverley 20; Gilgeous-Alexander 19, Giddey 14 (15 sk.) 4:00, Denver Nuggets - Utah Jazz 4:00, Portland Trail Blazers - Miami Heat 4:00, Sacramento Kings - Atlanta Hawks

Lestvica:

Preberite še: