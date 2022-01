Denver sporočil slabo novico, Čančarju sreča obrnila hrbet

Leto 2022 se za najmlajšega izmed treh slovenskih legionarjev v ligi NBA ni začelo spodbudno. Vlatko Čančar se je poškodoval ravno v obdobju, ko je začel pri Denverju dobivati vidnejšo vlogo. Na zadnjih sedmih tekmah je na parketu prebil v povprečju 16 minut, kar je največ, odkar se dokazuje v ligi NBA, povečevalo se je tudi povprečno število doseženih košev.

Slovenskemu reprezentantu se je vse bolj smejalo, saj je po številnih mukah - zaradi poškodbe kolka je namreč v uvodnem delu sezone izpustil ogromno srečanj, nato pa tekmovalno formo lovil celo v razvojni ligi G - končno začel redno nastopati. Izkoriščal je odsotnost številnih soigralcev, ki polnijo seznam poškodovanih košarkarjev Denverja, nato pa mu je sreča obrnila hrbet.

Po poškodbi desnega stopala se je na seznamu poškodovanih igralcev znašel še sam. Zdaj ga čaka prisilni počitek. O tem, kako dolgo bo odsoten z igrišč, se lahko za zdaj le ugiba. Iz tabora Denver Nuggets so namreč sporočili le skopo novico, da bo zaradi zloma v desnem stopalu odsoten nedoločen čas.

Odšepal z igrišča, zdaj ga čaka okrevanje

Ko je 24-letni Primorec v noči na torek gostoval v Dallasu, je kot rezervist na parketu prebil 11 minut. Ni se vpisal na seznam strelcev, je pa prispeval dve asistenci, proti koncu tretje četrtine pa začutil bolečino v desnem stopalu in odšepal z igrišča. Ni več mogel stopiti na desno nogo, tekma se je zanj nemudoma končala.

Statistika Vlatka Čančarja (redni del lige NBA):

Sezona Povprečje točk Povprečje minut na igrišču 2019/20 1,2 točke 3,2 minute na tekmo 2020/21 2,1 točke 6,9 minute na tekmo 2021/22 4,3 točke 10,9 minute na tekmo

Za zdaj je jasno le to, da bo moral za nedoločen čas pozabiti na parket, morda ga čaka tudi operacija. To je velik udarec za Čančarja, saj je v tej sezoni končno ujel tekmovalni ritem, zbral 14 nastopov, številke v njegovih statističnih rubrikah pa so bile čedalje bolj bogate.

Kako se je zgodila poškodba Vlatka Čančarja v Dallasu?

Kalvariji Denverja ni videti konca

Koprčan je v tej sezoni v povprečju na tekmo prispeval 4,3 točke, 1,6 skoka in 0,9 asistence. Foto: Guliverimage Poškodba slovenskega reprezentanta, ki je leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka, lani pa pomagal Sekulićevi četi do nepozabnega četrtega mesta na olimpijskem turnirju na Japonskem, je nov udarec za že tako zdesetkano zasedbo Denver Nuggets. Moštvo iz Kolorada v tej sezoni resnično nima sreče z zdravjem igralcev.

S hujšimi poškodbami, ki so jih za dalj časa oddaljile od igrišča, se spopadajo Jamal Murray, Markus Howard, Michael Porter Jr. in P. J. Dozier. Zadnja dva v tej sezoni najverjetneje sploh ne bosta več zaigrala, zaradi upoštevanja covidnega protokola pa Denver, pri katerem je največje pozornosti deležen zadnji MVP rednega dela lige NBA, Srb Nikola Jokić, ne more računati na Jeffa Greena, Monteja Morrisa in Zeka Nnajija, poškodba palca pa na delu še vedno ovira Austina Riversa. Kalvarija Denverja se tako nadaljuje, zdesetkani Nuggets pa bodo znova na delu v noči na četrtek, ko bodo gostili Utah Jazz.