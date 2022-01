Phoenix po 29. zmago, da ujame vodilni Golden State

Phoenix Suns so na drugem mestu zahodne konference. Imajo 28 zmag in osem porazov. Več zmag imajo trenutno v ligi le Golden State Warriors (29 zmag in sedem porazov). New Orleans Pelicans bodo kar pravšnji tekmec za 29. zmago, saj so na začelju zahodne konference (13 zmag in 24 porazov). Ko so se pomerili novembra, so Suns upravičili vlogo favorita in zmagali. Z 22 točkami je bil prvi strelec ekipe Mikal Bridges.

Phoenix ima sicer več težav s poškodbami in pozitivnimi testi kot New Orleans. Od pomembnejših košarkarjev jim tako manjkajo Dario Šarić (koleno), JaVale McGee, Deandre Ayton in Jae Crowder (vsi trije v kovidnem protokolu).

Liga NBA, 4. januar: Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies

Toronto Raptors - San Antonio Spurs

New York Knicks - Indiana Pacers

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings

Lestvica:

