Čančar operiran, čaka ga večmesečno okrevanje

"Hvala za lepe želje. Žal so poškodbe tudi del športa. Operacija je bila uspešna, jutri se začne rehabilitacija," je 24-letni slovenski reprezentant Vlatko Čančar s sporočilom na Instagramu potrdil, da je res moral na operacijo. Kost v desnem stopalu si je zlomil v začetku tedna na tekmi z Dallas Mavericks. Čaka ga daljše okrevanje. Njegov klub Denver Nuggets je v sporočilu za javnost zapisal, da ga kontrola pri zdravniku, ki ga je operiral, čaka čez 12 tednov.

Poškodba je prišla v najbolj nepravem času, ko je ravno začenjal dobivati več priložnosti za igro. To sezono je nastopil na osmih tekmah. V povprečju je igral dobrih 15 minut in imel povprečje 5,8 točke na tekmo. Houstonu in Charlottu je nedavno dal 11 točk.

Med prvimi, ki je Čančarju zaželel čim prejšnje okrevanje, je bil Goran Dragić. "Samo močno Čane. Uspešno okrevaj in komaj čakamo, da te spet vidimo na igrišču." S sporočilom "maš to" pa so se na Čančarjevo objavo odzvali številni, med njimi Košarkarska zveza Slovenije in alpski smučar Štefan Hadalin.