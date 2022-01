Največ glasov navijačev za uvrstitev v prvo postavo na tekmi All-Star v NBA je za zdaj prejel Stephen Curry (Golde State Warriors), in sicer nekaj več kot 2,5 milijona. Zvezdnik Dallas Mavericksov Luka Dončić je s 787.690 glasovi na drugem mestu med branilci zahodne konference. Sledi mu Ja Morant (Memphis Grizzlies), ki ima dobrih 100 tisoč glasov manj.

Več kot dva milijona glasov so prejeli še trije košarkarji: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Brooklyn Nets) in Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Golden State's Stephen Curry and Brooklyn's Kevin Durant lead the Western and Eastern Conferences, respectively, in the first fan returns of NBA All-Star Voting presented by Tissot.



The next NBA All-Star fan voting update will be shared Thursday, Jan. 13. pic.twitter.com/B0kSITw4Sr