V taboru Dallas Mavericks nočejo ničesar prepustiti naključju. Prihaja tekma s Houstnom, še kako pomembna, da se Kiddova četa utrdi na ''varnem'' petem mestu zahodne konference, ki zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico. Gostitelji se zavedajo, da bi jim prišla zmaga še kako prav, po drugi strani pa nočejo za daljši rok izgubiti najboljšega igralca Luke Dončića.

Dallas Mavericks se strinja s trditvijo Košarkarske zveze Slovenije (KZS), kako je Luka Dončić pravi MVP. To so dali vedeti tudi z objavo na socialnem omrežju X:

Pravi MVP pic.twitter.com/3T5dEOhtyv — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) April 7, 2024

Ljubljančan se spopada z lažjo poškodbo desnega kolena. Zaradi nje je v petek izpustil domače srečanje proti Golden Statu, ki pa so ga njegovi soigralci, čeprav niso mogli poleg Dončića računati še na tri pomembne soigralce (Lively II, Kleber in Green), vendarle dobili in navdušili občinstvo (108:106). Na krilih P.J. Washingtona in Kyrieja Kleberja, skupaj sta dosegla kar 58 točk, so prekinili niz šestih zaporednih zmag Warriorsov, s tem pa tudi dokazali, kako veliko širino ekipe imajo in koga vse lahko nadoknadijo, če zaigrajo v obrambi tako zavzeto, v napadu pa tako dovršeno, kot so proti Stephenu Curryju in druščini.

Znova brez Livelyja II in Greena

Novinec Dereck Lively II se je v prvi sezoni pri Dallasu imenitno ujel s soigralci, zlasti Luko Dončićem. Foto: Reuters Dallas se želi neposredno uvrstiti v končnico lige NBA. S tem bi se izognil nepredvidljivemu play-inu, v katerem bo kar mrgolelo neugodnih tekmecev. Obenem pa bi si tako lahko privoščil tudi dodaten počitek, še kako potreben, ko je govora o zdravstvenem stanju Dončića. Ta je zaradi različnih težav v tej sezoni preskočil deset tekem. V zadnjem obdobju mu največ preglavic povzroča desno koleno.

Trener Jason Kidd po petkovi zmagi nad Warriorsi ni hotel razpredati o tem, koliko časa bo Ljubljančan še odsoten. Je pa pomiril navijače s tem, ko je pojasnil, kako poškodba prvega strelca lige NBA in enega največjih kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca rednega dela sezone, ni hujša.

Ker je Dončićev status pred srečanjem s Houstnom vprašljiv, tako velja tudi za Maxija Kleberja, ki čuti bolečine v hrbtu, Dereck Lively II, ki se bo na parket vrnil šele v izločilnem delu in je zaradi poškodbe kolena že sklenil redni del sezone, ter Josh Green, ki si je poškodoval gleženj prejšnji mesec proti Oklahoma Cityju in od takrat ni pomagal soigralcem, pa bosta zagotovo odsotna, trener Mavericksov tudi danes ne bo mogel voditi najmočnejše zasedbe.

Ko je Luka Dončić branil barve Dallasa, so Mavericks na zadnjih 12 tekmah zmagali kar 11-krat. Foto: Guliverimage

Slovenski navijači stiskajo pesti, da bi zdravstveno stanje desnega kolena omogočalo nastop Dončiću. Dvoboj proti Houstnu se bo namreč začel ob 21.30, v zelo atraktivnem terminu za ljubitelje košarke iz Evrope. Vseeno pa bo na koncu obveljala beseda kluba, ki noče brezglavo tvegati, ampak narediti vse, da bi Dončić tisto, kar prihaja, to pa je izločilni del lige NBA, v katerem Dallas lani sploh ni nastopil, dočakal popolno pripravljen. V tem primeru bi lahko Mavericks napravili ogromno, saj so v zadnjih tednih ujeli izvrstno formo. Dobili so 13 od zadnjih 15 tekem. Z Dončićem v ekipi so zmagali kar na 11 od zadnjih 12 tekem, tako da so vse bližje želeni podobi, ki jo želi gledati na parketu trener Kidd.

Phoenix proti New Orleansu za šesto mesto

Phoenix želi zadržati šesto mesto, ki vodi neposredno v končnico lige NBA. Foto: Guliverimage V noči na ponedeljek bodo na delu številni sosedi Dallasa na lestvici zahodne konference. Četrtouvrščeni Los Angeles Clippers, možni tekmeci Dallasa v uvodnem krogu končnice, bodo tako gostili Cleveland, ki v zadnjem obdobju ni v bleščeči formi. Dallasova najbližja zasledovalca, Phoenix in New Orleans, se bosta pomerila med seboj.

Osmouvrščeno moštvo Los Angeles Lakers bo skušalo imenitno formo potrditi še z zmago proti Minnesoti, ki na zahodni konferenci zaostaja le za vodilnim Denverjem, a v zadnjem obdobju ni prepričljiva. Sacramento, ki tudi še ni rekel zadnje v boju za vsaj šesto mesto, bo gostoval pri Brooklynu. Golden State si lahko najmanj deseto mesto, torej sodelovanje v play-inu, zagotovi že z zmago nad Utahom.

Liga NBA, 7. april:

Lestvica: