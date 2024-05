Helikopterska nesreča: iranski predsednik in zunanji minister sta mrtva #video

Iranska državna televizija je potrdila smrt predsednika Ebrahima Raisija in zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana v nedeljskem strmoglavljenju helikopterja na severozahodu Irana. Da ni znakov o morebitnih preživelih, so že pred tem poročali reševalci, ki so se davi prebili do prizorišča nesreče.

Poleg televizija je med drugim tudi državna tiskovna agencija Irna poročala, da je umrlo vseh devet potnikov na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbajdžanu v nedeljo na poti proti iranskemu mestu Tabriz.

Po tem, ko so izgubili stik z njim, je stekla obsežna reševalna akcija, ki jo je oteževalo slabo vreme. Ekipe so se po 15 urah iskanja do prizorišča nesreče prebile danes zjutraj.

Glede na nekatera poročila naj bi helikopter v celoti zgorel.

First Footage of Rescue Teams at President Rayeesi's Helicopter Hard Landing Area pic.twitter.com/AcjW5FzV4n — Fars News Agency (@EnglishFars) May 19, 2024

Državna televizija je pred tem poročala, da je turški dron zaznal koordinate nesreče in o tem obvestil iranske reševalce. Rdeči polmesec je sporočil, da iskalno akcijo v težkih razmerah na goratem območju, ki ga pokrivata gosta megla in dež, izvaja 73 reševalnih ekip.

Druga dva helikopterja varno prispela na cilj

V Raisijevem konvoju na poti iz Azerbajdžana so bili trije helikopterji, druga dva pa sta varno prispela na cilj, je sporočila tiskovna agencija Tasnim.

Vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je Irance pozval, naj ne skrbijo za vodstvo islamske republike, in dejal, da delo države ne bo moteno.

Muslimanski verniki so molili za Raisijevo varno vrnitev. Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik State Departmenta je sporočil, da pozorno spremljajo poročila o morebitnem težkem pristanku helikopterja v Iranu, v katerem sta bila iranski predsednik in zunanji minister in dodal, da drugih komentarjev nima. "Predsednik ZDA Joe Biden je bil obveščen o nesreči", je pod pogojem anonimnosti povedal ameriški uradnik.

Raisi v nedeljo podprl Palestince

Raisi je predsednik od leta 2021, ko je nasledil zmernega Hasana Rouhanija. V Iranu je septembra 2022 izbruhnil val protestov, ki jih je sprožila smrt iransko-kurdske ženske Mahse Amini v priporu, potem ko je bila aretirana zaradi domnevnega kršenja pravil o oblačenju.

Zaradi vojne v Gazi so se napetosti v regiji ponovno povečale, po vrsti zaostrovanj pa je Teheran aprila letos izstrelil na stotine raket in izstrelkov neposredno na Izrael.

Raisi je v govoru po nedeljski inavguraciji jezu poudaril iransko podporo Palestincem. "Verjamemo, da je Palestina prvo vprašanje muslimanskega sveta, in prepričani smo, da Iranci in Azerbajdžanci vedno podpirajo prebivalce Palestine in Gaze ter sovražijo sionistični režim," je dejal Raisi.

Hamas, ki ga Združene države Amerike in EU štejejo za teroristično skupino, je sporočil, da ob tem bolečem dogodku izraža popolno solidarnost z Islamsko republiko Iran, njenim vodstvom, vlado in ljudstvom.