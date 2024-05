V osrčju Portoroža bodo junija odprli povsem prenovljen Hotel Riviera 4*, ki bo ponudil novo dobo popolne sprostitve ob Jadranskem morju. Prenova drugega največjega hotela resorta LifeClass Portorož je bila zasnovana z mislijo na udobje in dobro počutje gosta. Hotel Riviera 4* odlikujejo 183 udobnih in sodobno opremljenih sob, suite in predsedniški apartma, v katerih bo sprejel skupno do 424 gostov. V sklopu hotela bo tudi bazenski kompleks z ogrevano morsko vodo SeaSpa, ki bo gostom na voljo vse dni v letu.

Foto: Arhiv ponudnika

Novo dobo bo zaznamovalo tudi ponovno odprtje edinstvenega centra za tajske masaže in nego telesa Wai Thai, ki bo dodatno nadgradilo obstoječo obsežno wellness ponudbo hotelov LifeClass Portorož ter gostom ponudilo edinstveno sprostitev in regeneracijo v času bivanja.

Udobje za vse želje in potovalne navade

V prenovljenem hotelu vas bo sprejela sodobna estetika z obmorskim pridihom. Sobe zagotavljajo oddih v popolnem miru in zasebnosti, po želji tudi s pogledom na morje. Hotel bo ponujal nastanitev v udobnih dvoposteljnih sobah z zakonskimi ali ločenimi ležišči ter družinskih sobah.

Sobe so zasnovane tako, da sledijo potrebam različnih navad gostov, standardov bivanj in tipov potovanj. Na voljo bodo 12 enoposteljnih sob, 124 sob z dvojnimi in zakonskimi ležišči, 40 družinskih sob, šest suit in predsedniški apartma. Za tiste, ki se radi prebujajo ob idiličnem razgledu, bodo na voljo sobe s pogledom na morje in sobe z balkonom, družinske pa s še dodatnim udobnim raztegljivim ležiščem.

Foto: Arhiv ponudnika

Za gostje, željne vrhunskega umika in ekskluzivne bivalne izkušnje, bo na voljo šest suit v velikosti od 35 do 82 kvadratnih metrov. Suite bodo ponujale nadgradnjo bivanja ob morju z dodatnim udobjem in edinstveno lokacijo v višjih nadstropjih hotela. Dve od šestih suit imata prostore razporejene v dveh nadstropjih, prav vse pa zagotavljajo nadstandardno udobje z dvema ali tremi kopalnicami, dnevnim prostorom, dodatnimi ležišči in dih jemajočim panoramskim pogledom na piranski zaliv.

Za goste, ki iščejo ekskluzivno udobje, bo na voljo predsedniški apartma v dveh nadstropjih, ki se razprostira na impresivnih 91 kvadratnih metrih površine. Ponujal bo dve elegantno opremljeni dvoposteljni sobi, udoben dnevni prostor s fotelji, prostor z omizjem za več oseb, dve kopalnici ter nepozaben panoramski pogled na Jadransko morje.

Foto: Arhiv ponudnika

Moderno oblikovana oaza miru le korak od plaže

Hotel Riviera 4* je le nekaj korakov od urejenih hotelskih plaž Meduza 4* in Meduza Exclusiv 5*, ki ponujajo zasebnost in možnosti za počitek na plaži.

Poleg prenovljenih sob se ponaša tudi s privlačno lokacijo. Je v bližini Term Portorož, ki obiskovalcem ponujajo thalasso, lepotne, ajurvedske in rehabilitacijske storitve ter obsežen kompleks savn in termalne bazene v šestih centrih dobrega počutja.

V neposredni bližini hotela so še restavracije, ena najbolj atraktivnih kolesarskih poti v Evropi – Parenzana, ter srednjeveški Piran.

Vsi, željni počitka in miru, bodo pri prenovljenem hotelu cenili bližino bazena SeaSpa z ogrevano morsko vodo in obsežnega prenovljenega centra za tajske masaže Wai Thai, ki sta del kompleksa hotela.

Zaradi te izjemne lege bo Hotel Riviera 4* priljubljen tako za goste, ki iščejo sproščujoč umik ali bi radi udobno bivali na poslovni poti, kot za družinske počitnice na varni destinaciji z dostopom do urejene plaže in bazena.

SeaSpa: 1500 kvadratnih metrov bazenskih površin za nepozabno sprostitev

V prenovljenem hotelu je tudi bazenski kompleks SeaSpa, kjer vas čaka 1500 kvadratnih metrov ogrevanih bazenskih površin z morsko vodo. Prenovljeni bazenski kompleks bo ponujal sprostitev za vse starosti v vseh letnih časih.

Foto: Arhiv ponudnika

Prenovljen Wai Thai Center: tradicija in sodobno razvajanje

Po odprtju Hotela Riviera se bo ponovno odprl tudi prenovljeni center Wai Thai, ki je znan po svoji tradiciji tajskih masaž in naravne nege telesa. Center bo ohranil svoj tradicionalni tajski ambient, hkrati pa obogatil ponudbo s sodobnimi pristopi za popolno sprostitev ter obnovo telesa.