Izguba vozniškega dovoljenja? Rešitev za povrnitev je en korak stran!

Foto: Sedem d.o.o.

Kdaj nam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje?

Obstaja veliko položajev, ob katerih nam lahko odvzamejo izpit. Lahko gre za takojšno izgubo izpita ali za izgubo zaradi več manjših prometnih prekrškov, ki ste jih storili in tako zbrali več kot 18 kazenskih točk (voznik začetnik sedem kazenskih točk). Sicer pa zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa začasen odvzem vozniškega dovoljenja v naslednjih primerih:

voznik stori prometni prekršek , za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki vodijo v prenehanje veljavnosti ali prepoved uporabe vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk, za voznike začetnike pa 7 točk);

, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki vodijo v prenehanje veljavnosti ali prepoved uporabe vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk, za voznike začetnike pa 7 točk); voznik ima zaradi duševnih ali telesnih ovir zmanjšano sposobnost za vožnjo;

voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju;

voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje;

voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali se ne posluži predpisanega počitka ali

če je vozniško dovoljenje neveljavno.

Ob izgubi izpita ne vrzite puške v koruzo! Pravnik na dlani je tu, da zadevo reši namesto vas. Pokličite 01 280 8000 in se v najkrajšem možnem času vrnite za volan. Dosegljivi smo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Začasno ali trajno odvzeto vozniško dovoljenje?

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja še ne pomeni nujno tudi trajnega odvzema vozniškega dovoljenja. A le, če se postopkov za vrnitev dovoljenja lotimo hitro in pravilno. Ko voznik stori prekršek, ki pripelje do izgube vozniškega dovoljenja, prekrškovni organ predlaga sodišču začasni odvzem vozniškega dovoljenja. Sodišče nato izda sklep o začasnem odvzemu, dokler ne pridete na vrsto za obravnavo o trajnem odvzemu. Ko odločajo o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja zopet prejmete sklep, tokrat o trajnem odvzemu (če je bil vaš prekršek dovolj resen).

Predlog za vrnitev začasno odvzetega dokumenta prepustite izkušenemu pravniku. Tako si zagotovite vrnitev vozniškega dovoljenja brez sivih las. Hitro in učinkovito to uredi Pravnik na dlani – pravno svetovanje, ki je le en klik stran. Rezervacijo termina si uredite na naši spletni strani.

Kako si vrniti vozniško dovoljenje?

Pomembno je, da se postopka lotite hitro in učinkovito. Na srce vam polagamo, da se obrnete na pravne strokovnjake iz Pravnika na dlani, ki so na tem področju zelo izkušeni. Torej, ko voznik stori prekršek, ki je privedel do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, v nekaj dneh prejme sklep sodišča o začasnem odvzemu (dokler na sodišču ne pridete na vrsto za odločanje o trajnem odvzemu). Vi imate nato 15 dni časa, da na sodišče vložite predlog za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja. V predlogu je treba jasno obrazložiti razloge, ki upravičujejo zahtevo za vrnitev. Prijaviti se morate tudi na zdravniški pregled in zraven predloga predložiti tudi potrdilo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu.

Ne moremo dovolj poudariti, kako pomembno je, da je vaš predlog za vrnitev izpita napisan pravilno in prepričljivo. Ne prepustite stvari naključju in to prepustite pravniku. Za celovito podporo pri vrnitvi izpita pokličite Pravnika na dlani. Rezervirajte svoj termin še danes!

Ko sodišče sprejme odločitev o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja, izda odločbo. Če je prekršek resen, lahko z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno. Kot voznik imate zopet pravico, da sodišču predložite predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tej zahtevi sodišču predlagate, da prekinitve vozniškega dovoljenja ne izvede takoj, ampak vam namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe in določi preizkusno dobo, v kateri boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben. Tudi v tem primeru morate predložiti zdravniško potrdilo. Če sodišče ugodi predlogu, vozniku določi preizkusno dobo, ki traja od 6 do 24 mesecev. Znotraj obdobja voznik ne sme storiti hujšega prekrška (prekršek, ki bi prinesel tri ali več kazenskih točk). Če v tem času voznik ne stori nobenega hujšega prekrška in izpolni vse svoje obveznosti, sodišče s sklepom odloči, da se vozniku vozniškega dovoljenja ne odvzame.

Naročnik oglasnega sporočila je Sedem, d. o. o.