Lakersi prvič po Bryantovi smrti, Dončić v vlogi gledalca

"Luki je na treningu obrnilo gleženj, ne vem, kako hudo je, gre pa za desni gleženj," je sedmi sili z žalostnim in zaskrbljenim glasom Dončićevo poškodbo v četrtek potrdil trener Rick Carlisle. Številni dobro obveščeni ameriški novinarji, ki spremljajo ligo NBA in Dallas, danes pravijo, da gre za podobno poškodbo, kot jo je 20-letni slovenski super zvezdnik staknil decembra lani, ko je bil odsoten 12 dni in izpustil štiri tekme.

Čančar pred težko nalogo, Lakersi prvič po slovesu Bryanta

Na delu bo še Denver z Vlatkom Čančarjem, ki ga čaka izjemno zahtevno gostovanje pri Milwaukeeju. Bucks so v tej sezoni najuspešnejša ekipa lige NBA, Denver pa se na obračun podaja z dobro popotnico in četrtkovo zmago nad Utah Jazz.

Pred Staples Centrom se v spomin na Kobeja in Gigi Bryant še naprej zbirajo navijači. Foto: Reuters

Čustveno bo zagotovo v Los Angelesu, kjer bodo prvič po smrti Kobeja Bryanta na igrišče Staples Centra stopili košarkarji Los Angeles Lakers. Jezerniki bi morali v noči na sredo odigrati mestni derbi s Clippersi, a je vodstvo lige NBA zaradi tragedije srečanje odpovedali. Zdaj bodo Lakersi v domači dvorani gostili Portland, za katerega ne bo zaigral Carmelo Anthony. 35-letni košarkar je bil Bryantov dober prijatelj in se je zaradi žalovanja odločil, da bo tekmo z Lakersi izpustil. Pred mogočno dvorano Staples Center sicer ljudje še naprej množično prinašajo sveče in cvetje ter se, številni oblečeni v majice ter drese s številkama 8 in 24, spominjajo enega od največjih zvezdnikov košarkarske igre. Pri Portlandu ne bo zaigral Carmelo Anthony,

Liga NBA, 31. januar:

