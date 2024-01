Naveza Dončić-Irving zablestela v polnem sijaju

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na četrtek v velikem slogu prišli do svoje 20. zmage v sezoni. Zasedba Jasona Kidda je pred domačimi navijači s 126:97 odpihnila Portland Trail Blazers. Vprašanje zmagovalca je bilo praktično odločeno že po prvem polčasu, ki so ga domači dobili z 78:47. Blestela je naveza Luka Dončić-Kyrie Irving, ki je že v prvih dveh četrtinah skupaj dosegla 52 točk. Dončić je srečanje končal pri 41 točkah, Irving jih je dodal 29, oba pa sta srečanje ob visokem vodstvu končala že ob koncu tretjega dela srečanja.

"Kar zadeva komunikacijo znotraj naše ekipe, je danes na parketu sploh ni bilo. Kot trener prevzemam odgovornost za to. Moramo biti boljši," se je po zadnjem hudem porazu Dallas Mavericks proti Utah Jazz (90:127) s pepelom posipal strateg zasedbe iz Teksasa Jason Kidd, ki je po hudem torkovem porazu tokrat prišel na svoj račun in veliko bolj zadovoljen zapustil parket. Košarkarji Dallasa so tako na najboljši možen način odprli niz kar sedmih zaporednih domačih tekem. Na domačem parketu so se po znesli nad Portland Trail Blazers in se podpisali še pod tretjo zmago na tretji medsebojni tekmi v tej sezoni, s tem pa so prekinili tudi niz dveh zaporednih porazov in prišli do svoje 20. zmage v sezoni.

Vrhunci igre Luke Dončića:

Dallas Mavericks : Portland Trail Blazers 126:97 Učinek Luke Dončića: 41 točk (9/14 za 2, 4/7 za 3, 11/14 prosti meti), 6 sk., 5 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 30:32 Strelci: Dončić 41, Irving 29 (4/7 za 3; 9 sk.), Hardaway Jr. 14, Hardy 11; Sharpe 16, Simons 15, Thybulle 12

Luka Dončić se je na srečanju s Portlandom podpisal pod nove mejnike. Že s svojim prvim skokom na tekmi skupno pa svojih 3.084. v NBA karieri je na lestvici Dallasa po številu ujetih odbitih žog na osmem mestu prehitel Rolanda Blackmana. Če se je na zadnji tekmi naveza Dončić – Kyrie Irving po vrnitvi Irvinga na parket po 12 tekmah odsotnosti še lovila, pa je proti Portlandu zablestela v polnem sijaju. Dončić je proti Portlandu, ki je zaradi poškodbe kolena pogrešal DeAndreja Aytona, še drugič v tej sezoni že v prvem polčasu dosegel kar 30 točk, Irving jih je ob tem prispeval 22, s tem izkupičkom pa sta zvezdnika Dallasa ob polčasu presegla izkupiček Portlanda, ki je skupaj zmogel 47 točk. "Za nami je veliko trdega dela, ki se ga ne vidi. Ko pridemo na parket, stojiva eden za drugim, smo ekipa, ki je ni enostavno premagati," je bil po zmagi o sodelovanju Dončićem dejal Irving.

Dončić in Irving sta že v prvem polčasu skupaj dosegla 52 točk. Foto: Reuters

Dončić je še sedmič v sezoni presegel mejo 40 doseženih točk, skupno pa že 36. v svoji NBA karieri. Srečanje je končal pri 41 točkah, čeprav ob visokem vodstvu v zadnji četrtini sploh ni igral. Zadel je štiri trojke v sedmih poskusih, svojemu dosežku pa je dodal še šest skokov in 5 asistenc, ukradel je eno žogo, prvič v sezoni pa je celo ob koncu ene izmed akcij zabil. Gostje, ki postajajo zaželena stranka Dallasa, v American Airlines areni sploh niso vodili. Prva četrtina je s 35:25 pripadla Dallasa, še posebej pa so gostitelji blesteli v drugih dvanajstih minutah, ki so jih dobili s kar 43:22, s tem pa praktično že do polčasa (78:47) odločili vprašanje zmagovalca.

Luka Doncic gets to the rack for the SLAM 😳



pic.twitter.com/EnG87fbtzL — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 4, 2024

Vrhunci tekme:

"To je bil odličen odgovor na to, kar se je dogajalo v Utahu. O tem smo se pogovarjali danes zjutraj, hoteli smo ostati povsem osredotočeni. Žoga je odlično krožila in v obrambi smo res vrhunsko opravili svoje delo. Ob tem sta izjemno odigrala naša glavna zvezdnika Kyrie in Luka. Kyrie je bil danes že na visokem nivoju, ni čakal, bil je agresiven, Luka pa je bil pač Luka. Po igrišču je danes naravnost letel," je svoje varovance pohvalil Kidd.

Lively II in Williams odšepala z igrišča

Kljub temu da so se košarkarji Dallasa sprehodili do velike zmage, pa je obračun v American Airlines areni pustil nekaj grenkega priokusa pri domačih, ki se v tej sezoni nikakor ne morejo otresti težav s poškodbami. Že tako sta morala srečanje vnovič izpustiti Maxi Kleber in Dante Exum, v drugem polčasu sicer mirnega srečanja v Dallasu pa sta se na seznam poškodovanih vpisala še Dereck Lively II in Grant Williams. Lively II si je še drugič v tej sezoni na obračunih s Portlandom zvil levi gleženj, petnajst minut zatem pa je z igrišča po zvinu desnega gležnja odšepal še Williams in se takoj odpravil proti garderobi. V zasedbi Dallasa zdaj upajo, da poškodbi obeh nista prehudi, saj bosta oba igralca v nadaljevanju sezone za Mavericks še kako pomembna. "Oba imata težave z gležnjema, bomo videli, kako se bosta počutili jutri," je po koncu o stanju obeh dejal Kidd.

Dereck Lively II si je še drugič v tej sezoni na obračunih s Portlandom zvil levi gleženj. Foto: Reuters

Ob mirnem zaključku sta se tako Dončić kot Irving pred začetkom zadnje četrtine usedla na klop in z nekaj več počitka ter nasmeškoma zadovoljstva na obrazu spremljala sprehod svojih soigralcev do visoke zmage. Dallas je na obračunu s Portlandom vodil z največ 38 točkami prednosti, na koncu pa se veselil zmage s 126:97. Mavericks so dobili še deveto od zadnjih enajstih medsebojnih preizkušenj s Portlandom. Dallas je na obračunu s Portlandom zadel polovico poskusov iz igre, gostje pa so na koncu izgubili kar 21 žog, domači na drugi strani deset manj. Poleg Dončića in Irvinga sta bila v moštvu Dallasa dvomestna še Tim Hardaway Jr., ki je dosegel 14 točk in Jaden Hardy z enajstimi točkami. Pri gostih je Shaedon Sharpe dosegel 16 točk, Anfernee Simons jih je dodal 15.

Dallas se bo v noči na soboto s Portlandom doma pomeril še drugič zapored, zatem pa v noči na ponedeljek četo Jasona Kidda čaka obračun z vodilno ekipo zahoda Minnesoto Timberwolves.

Tyrese Haliburton je dosegel 31 točk. Foto: Reuters

Košarkarji Indiane Pacers ostajajo trn v peti ekipe Milwaukeeja. Ekipi sta se v razmaku 55 dni pomerili še petič in zadnjič v rednem delu te sezone, kar štiri od teh petih srečanj pa je pripadlo Indiani, ki je tokrat slavila na krilih tretje četrtine, ki jo je dobila s 47:29. "V tej ekipi imamo ogromno širine. Vesel sem, da so vsi fantje, ki so prišli na parket vplivali na potek tekme in prispevali svoje," je po peti zaporedni zmagi Indiane dejal Bennedict Mathurin, ki je kot igralec s klopi zablestel s 25 točkami in 13 skoki, kar je največ v njegovi karieri. Znova je blestel tudi Tyrese Haliburton, ki je 31 točkam dodal še 12 asistenc, na drugi strani je prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo obračun končal pri 26 točkah, enajstih skokih in osmih asistencah.

Atlanta pa je na domačem parketu ustavila niz petih zaporednih zmag Oklahome City Thunder. Hawks so na domačem parketu slavili s 141:138. Čeprav so domači po košu Jalena Johnsona, ki je bil z 28 točkami prvi strelec domačih, 1:41 pred koncem povedli s 141:129, pa so se gostje v zaključku povsem približali, imeli v zadnji sekundi na voljo celo met za tri za izenačenje in podaljšek, a je bil Isaiah Joe nenatančen. Pri Oklahomi se je kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander podpisal pod 33 točk, 13 skokov in osem asistenc.

New Orleans Pelicans so s 117:106 ustavili vodilno ekipo zahoda Minnesoto Timberwolves, ki je izgubila še drugič zapored in je zdaj pri izkupičku 24-9. Zion Williamson je ob zmagi dosegel 27 točk, Minnesoti pa na koncu ni pomagalo niti 35 točk Anthonyja Edwardsa.

Paul George je ob zmagi LA Clippers dosegel 33 točk, zadel je pet trojk. Foto: Reuters

Clippers do zmage na krilih Georga in Leonarda

Do četrte zaporedne zmage so prišli košarkarji Los Angeles Clippers, ki so s 131:122 premagali Phoenix Suns, ki so zaradi poškodbe stegenske mišice še drugo tekmo zapored pogrešali Kevina Duranta. Phoenix je s porazom končal niz štirih zaporednih zmag, ki so ga Suns začeli graditi po zadnjem neuspehu proti Dallasu. Clippers so v gosteh glavnino dela opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 70:51, gostje so se sicer v drugem polčasu približali, a zmage domačih niso ogrozili. V zvezdniški zasedbi LA Clippers je bil s 33 točkami najbolj razpoložen Paul George (5/10 za 3), Kawhi Leonard je 30 točkam (4/6 za 3) dodal še osem skokov. Pri Phoenixu je Devin Booker dosegel 35 točk, od tega pet trojk iz osmih poskusov, Bradley Beal je prispeval 21 točk.

Liga NBA, 3. januar

Lestvica

Preberite še: