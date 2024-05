Slovenska hokejska reprezentanca bo po sredini pomembni zmagi nad Italijo ob 16.00 proti Japonski igrala četrto tekmo svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda. S tretjo zmago bi naredila korak proti uresničitvi cilja, vrnitvi med elito. Napredovanje si zagotovita prvo- in drugouvrščena reprezentanca. Tekmovalni dan se bo začel ob 12.30 s pomembnim bojem za obstanek med Južno Korejo in Romunijo, končal pa z derbijem kroga med Italijani in Madžari.

Na Južnem Tirolskem do sobote poteka svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem sodelujejo gostitelji Italijani, Slovenci, Madžari, Japonci, Romuni in Južni Korejci.

Po treh krogih in kar nekaj presenečenjih so karte precej premešane, tako da je scenarijev o napredovanju (prvih dveh) in nazadovanju v nižji rang tekmovanja (zadnjega) še veliko.

Slovenci so prvenstvo odprli s porazom z Južno Korejo, nato premagali Romunijo, v sredo pa so po srditem boju, na katerem je slovenska obramba garala in zdržala vse pritiske, z 2:0 premagali Italijane. Z zmago nad zahodnimi sosedi so se risi vrnili na želeno mesto, skupaj z Madžari imajo na računu šest točk, Italijani so pri petih, Japonci pri štirih, Južni Korejci in Romuni pa pri treh.

Na vseh treh tekmah v igri za zmago

Po tekmovanja prostem četrtku se bodo varovanci Eda Terglava danes ob 16. 00 pomerili s še eno azijsko reprezentanco, Japonsko. Ta je v Bolzanu že sprožila nekaj alarmov o tem, da se je ne sme podcenjevati.

Proti Italijanom je v 53. minuti povedla s 3:2, na koncu pa izgubila v podaljšku in jim vzela točko. Proti Južni Koreji pa je z dvema goloma v dobri minuti preobrnila tekmo in zmagala s 4:3. Tudi na prvi tekmi proti Madžarom so bili dolgo v igri za ugoden izid, izgubili so z 1:3, Madžari so zadnji plošček poslali v nebranjeno mrežo.

"Zame so najbolj konstantna reprezentanca. Treba bo igrati 60 minut, poskušati držati tempo, jih spoštovati," pred tekmo z Japonci pravi Edo Terglav. Foto: www.alesfevzer.com

Terglav: Opozoril sem jih, da se ne bi ujeli v past

"Opozoril sem fante, da se ne smemo ujeti v past in misliti, da bo lažje, ker so Japonci tu najnižje rangirani. Pričakujemo veliko drsanja, zelo so aktivni na ledu, imajo štiri linije. Zame so najbolj konstantna reprezentanca. Proti Madžarski bi lahko tudi zmagali, Italijani so šele na koncu prišli do gola, pa v podaljšku zmagali. So kar prava ekipa. Tudi če gledamo nas proti njim v zadnjih letih, nismo bili tako zelo sijajni. Treba bo igrati 60 minut, poskušati držati tempo, jih spoštovati. So pa ekipa, ki ti s kakšno napako dajo možnost, tukaj moramo biti pripravljeni, da jih izkoristimo in dosežemo gole," je pred popoldanskim srečanjem v izjavi za Hokejsko zvezo Slovenije dejal Terglav.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Japonske (vir: HZS):

Slovenci in Japonci so se po statistiki HZS do zdaj pomerili 18-krat, risi so zmagali 12-krat, petkrat Japonci, enkrat so se razšli brez zmagovalca. Na zadnjih dveh tekmah, pripravljalnega značaja, so zmagali Japonci, na zadnjih dveh, ki sta bili višje pomembnosti, pa so bili s 6:2 in 7:2 (prvenstvo in olimpijske predkvalifikacije) boljši Slovenci.

Začenjajo Romuni in Južni Korejci, končujejo Madžari in Italijani

Še pred slovensko tekmo se bosta za pomembne točke v boju za obstanek pomerili trenutno zadnja in predzadnja reprezentanca Romunija in Južna Koreja. Zvečer sledi srečanje Italijanov in Madžarov, ki tako kot Slovenci ciljajo na napredovanje.

V soboto sledi še zadnji dan prvenstva, Slovenci se bodo v večerni tekmi ob 19.30 pomerili z Madžari.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano), 4. krog: Petek, 3. maj Lestvica

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupine A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

