Po objavi videoposnetka na Instagramu, v katerem skupina zamaskirancev pravi, da bo "obračunala z migranti", so se odzvali na Policijski upravi Ljubljana. O dogodkih iz posnetkov policije ni obvestil še nihče, prav tako niso prejeli prijave morebitnih oškodovanih oseb. So pa opzorili, da takoimenovane vaške straže ali druge podobne oblike samoorganiziranja v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, lahko predstavljajo varnostno tveganje in lahko tudi kaznivo ravnanje. Skupina naj bi ukrepala zaradi domnevnega posilstva v ljubljanskem parku Tivoli.

Zamaskiranci so v videoposnetku poudarili, da je treba "vzpostaviti red" in da bodo "obračunali z migranti. Moškega na posnetku so s prozorno folijo privezali na drog ulične svetilke in se kasneje z njim fotografirali, ko so mu obraz prekrili z majico, okoli vratu privezali zanko, v rokah pa je držal napis "Remigracija".

"Glede samih navedb na posnetku je pomembno pojasniti, da posilstva v Tivoliju ne obravnavamo niti nismo prejeli take prijave. Širjenje lažnih informacij, spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je nesprejemljivo," je v izjavi za javnost danes pojasnil inšpektor sektorja uniformirane policije na Policijski upravi (PU) Ljubljana Ludvik Kastelic.

Kaznivih dejanj letos manj kot lani

Ljubljana je po navedbah policije varno mesto: "Na splošno lahko pojasnimo, da je število vseh obravnavanih kaznivih dejanj na območju Mestne občine Ljubljana v letošnjem letu za okoli 8 odstotkov manj kot leto poprej in se stanje kriminalitete ne povečuje ter je primerljivo oziroma celo manjše kot v tako imenovanem "predkoronskem" času, ko smo na splošno beležili manj kaznivih dejanj."

Glede storilcev so v veliki večini državljani Republike Slovenije, med državljani tretjih držav pa prevladujejo državljani z območja Balkana.

Poostreni nadzori na "kritičnih mestih"

Na vseh kritičnih delih mesta, kot tudi drugje, kjer se pojavi varnostna problematika, policija zatrjuje, da zagotavljajo javno varnost, bodisi s stalnimi poostrenimi nadzori bodisi z usmerjeno prisotnostjo policistov z različnimi oblikami dela (civilne patrulje, patrulje policistov konjenikov, vodnikov službenih psov itd.). Več takšnih nadzorov opravljajo v nočnem času, ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na mestih, kjer lahko pričakujemo večje število ljudi. Pri tem sodelujejo z drugimi policijskimi upravami in izkoriščajo tudi kader pomožne policije, je še dejal Kastelic.

"Na območju Policijske uprave Ljubljana je bila poleg vsega naštetega ustanovljena posebna delovna skupina policistov, s katero zagotavljamo še večjo prisotnost na terenu. Policiste delovne skupine na kriminalna žarišča usmerjamo na podlagi izdelanih analiz in sprotnem spremljanju gibanju kriminalitete. S tem uspešno preiskujemo predvsem t. i. ulično (ropi, drzne tatvine, prodaja drog) in drugo premoženjsko kriminaliteto," sporočajo iz policije.

Opazovalna služba in dnevno ocenjevanje varnostnih razmer

Na Policijski upravi Ljubljana se zavedajo tudi dejavnikov povečanih varnostnih tveganj, povezanih s področjem migracij in nastanitvijo oseb v azilnem domu, še sporočajo javnosti. V okolišu azilnega doma in tudi na drugih lokacijah, kot so avtobusna postajališča, avtobusna in železniška postaja Ljubljana, Logatec, zagotavljajo stalno opazovalno službo in dnevno ocenjujejo varnostne razmere in na tej podlagi načrtujejo ukrepe na način, da zagotavljajo varnost v največji možni meri in preprečujejo kazniva ravnanja.

"Na splošno opozarjamo, da t.i. vaške straže ali druge podobne oblike samoorganiziranja v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, lahko predstavljajo varnostno tveganje in lahko tudi kaznivo ravnanje, zato v policiji izrecno nasprotujemo njihovemu ustanavljanju in njihovo delovanje skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja. Vsakršno organiziranje in zbiranje z namenom izvrševanja kaznivih ravnanj je kaznivo," je poudaril Kastelic.

Policija bo zato vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost in odgovornost. Poleg odgovornosti se morajo ustanovitelji t. i. "vaških straž" zavedati tudi nevarnosti početja. V primeru, da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi se lahko zgodile tudi hude in neželene posledice.

Tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo

"Hkrati se zavedamo pomena tesnega sodelovanja policije z lokalno skupnostjo, s katerim zagotavljamo in krepimo občutek varnosti pri ljudeh. Policija tako v vseh varnostno obremenjenih območjih, poleg stalne prisotnosti, s skupnostjo navezuje stike, pridobiva in vrednoti ter vzajemno tudi posreduje informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju. Skupaj z drugimi deležniki obravnavamo aktualno varnostno problematiko in načrtujemo skupne ukrepe za zagotavljanje varnega bivalnega okolja."

V policiji podpirajo samozaščitna ravnanja občanov, usmerjena v zaznavanje ravnanj, ki lahko predstavljajo pripravljalna dejanja za izvrševanje kaznivih ravnanj, izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje premoženja (npr. namestitev varnostnih kamer, angažiranje varnostnih služb, idr.) in na tesno sodelovanje s policijo. Občane pozivajo, da o zaznavi oseb, ki s svojim ravnanjem/obnašanjem na določenem območju vzbujajo sum, da bodo izvrševale ali izvršujejo ali so izvršile kazniva ravnanja – prekrške in kazniva dejanja, nemudoma obvestijo policijo na št. 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimno na št. 080 1200.