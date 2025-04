Zakaj se je Pogačar odločil za Pariz – Roubaix? "Zakaj pa ne."

"Zakaj? Zakaj pa ne?" je bil odgovor Tadeja Pogačarja na vprašanje Sporze, zakaj se je kot trikratni prvak dirke po Franciji odločil tvegati in nastopiti na brutalnem spomeniku Pariz – Roubaix. Danes slovenskega zvezdnika in njegove tekmece na 122. izvedbi kraljice klasik čaka 259,2 kilometra dirkanja, tudi 30 zloglasnih sektorjev z granitnimi kockami v skupni dolžini 55,3 kilometra. Slovenske barve bo branil še Matej Mohorič (Bahrain – Victorious). Spektakel se bo začel ob 11.25, kolesarje v cilju pričakujejo med 17. in 17.30.

Kaj danes čaka kolesarske ase, smo preverili na terenu:

(Video: Ana Kovač)

"To je odlična dirka, ena izmed najpomembnejših v sezoni," je Tadej Pogačar razlagal na včerajšnji predstavitvi ekip za 122. dirko Pariz – Roubaix. Za zdaj ima slovenski zvezdnik moštva UAE Team Emirates – XRG v svoji imenitni zbirki zmag tudi osem prestižnih s kolesarskih spomenikov. Kar štirikrat je dobil dirko po Lombardiji, pa po dvakrat Liege – Bastogne – Liege in dirko po Flandriji. Manjkata mu torej le še lovoriki z dirk Milano – Sanremo in Pariz – Roubaix.

Pogačar sanja o vseh petih spomenikih

"Tega si želim in sanjam o vseh petih spomenikih, če pa mi bo uspelo, pa je drugo vprašanje," razmišlja Pogačar, ki bo danes prvič v profesionalni karieri dirkal na znamenitih kockah na severu Francije, a je tam tekmoval še kot mladinec v letih 2025 in 2026. "Težak dan bo, ampak želim si izkusiti vse, kar kolesarstvo lahko ponudi. To je priložnost dirko spoznati še z druge strani," pravi.

Kdo so favoriti

Pogačar na vsaki dirki velja za favorita in tokrat ni nič drugače, čeprav mu nadvse zahtevna, a povsem ravninska dirka ne bi smela ustrezati. Njegovi največji konkurenti bodo malce težji in zato na kockah bolj stabilni fantje, specialisti za enodnevne dirke. V prvi vrsti zmagovalec severnega pekla v zadnjih dveh izvedbah, Nizozemec Mathieu van der Poel, ki bo imel v ekipi Alpecin – Deceuninck še odličnega belgijskega pomočnika Jasperja Philipsena, ki tudi sam spada v krog favoritov.

Še en belgijski up je Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), pa Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek), Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), tudi Matej Mohorič je kolesar za takšne dirke, čeprav letos tudi zaradi zdravstvenih težav še ni našel prave forme. V ekipah vseh omenjenih so še drugi nevarni kolesarji, v Vismi Dylan van Baarle in Edoardo Affini, pri Lidlu Jonathan Milan in Jasper Stuyven, pri Ineosu Joshua Tarling ... Tudi pri Pogačarjevih sta odlična "rezervista" Belgijec Florian Vermeersch in Nemec Nils Politt.

Kolesarje laka 55 kilometrov pekla

Kolesarje torej danes čaka več kot 55 kilometrov peklenskih kock, na katerih se lahko zgodi vse. Na prvega od tridesetih tlakovanih sektorjev bodo zapeljali po 95 kilometrih dirkanja. Tam jih čaka 2,2 kilometra dolg sektor Troisvilles, ki je označen s tremi zvezdicami težavnosti. Devet sektorjev je zahtevnejših, od teh so trije označeni z največ, petimi zvezdicami. To so zloglasni Trouee d'Arenberg (2,3 kilometra dolg sektor, ki ga bodo dosegli po 163,9 kilometra dirke), pa Mons-en-Pevele (3 km, po 210,6 km dirke) in Carrefour de l'Arbre (2,1 km po 242,1 km dirke).

S štirimi zvezdicami so označeni sektorji Quievy (3,7 km, na 104,9 km dirke), Haveluy (2,5/154,4), Hornaing (3,7/176,8), Tilloy (24/187,7), Auchy-lez-Orcies (2,7/205,2) in Camphin-en-Pevele (1,8/239,4). Že v uvodnih 95 kilometrih dirke bo najbrž še kako napeto, saj bo izjemno zanimanje za mesto v ubežni skupini.

Dirka se bo začela v Compiegneju malce severno od francoske prestolnice in končala na slovitem velodromu v Roubaixu, ki leži malce severno od Lilla, tik ob francosko-belgijski meji. Na zaprto vožnjo bo kolesarska karavana krenila ob 11.10, ob 11.25 naj bi prevozili kilometer nič in dirka se bo začela zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17. in 17.30.

