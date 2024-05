Pri Bloški Polici v prometni nesreči umrl motorist

Na cesti med Novo vasjo in Bloško Polico v občini Bloke je zgodaj popoldne v prometni nesreči umrl 49-letni motorist. Po doslej zbranih podatkih je v ostrem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran in trčil v pravilno vozeči osebni avtomobil. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.