Motorist trčil v avtomobil, oživljanje mu ni rešilo življenja

V Senožetih v občini Dol pri Ljubljani je okoli 14.40 na magistralni cesti med Ljubljano in Litijo motorist trčil v osebni avtomobil. Motorist je po trčenju obležal na cesti. Na kraju dogodka so ga oživljali, vendar je podlegel poškodbam nesreče, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.