Poiskali smo najbolj trendovske superge te pomladi

Letošnji vroči trendi narekujejo superge, pri katerih se prepletajo retro oblike in sodobni detajli, robustni podplati in inovativni materiali. Če želite to pomlad z izbiro obutve narediti vtis, preverite izbor najbolj trendovskih superg na mass.si, kjer boste našli modele za vsak okus, od minimalistične elegance do drznih, s športom navdihnjenih oblik. Čaka vas pestra izbira najbolj vročih superg sezone, vse modele lahko najdete na spletu ali v poslovalnicah Mass .

Vrnitev ikone Puma Palermo

Eden najbolj vročih trendov sezone je vrnitev klasičnih retro modelov, ki so bili nekoč zvezde športnih igrišč, danes pa kraljujejo v uličnih stajlingih. Superge P uma Palermo s čistimi linijami in malce tanjšim profilom, ki odlično dopolnjuje urbani slog, so pravi poklon modi osemdesetih let. Prepoznavne so po semišu, kontrastnem traku Puma in klasičnem rjavem gumijastem podplatu. Spadajo povsem v vrh najbolj zaželenih modelov superg ta hip. Kombinirate jih lahko s sproščenimi kavbojkami, cargo hlačami in lahkotnimi poletnimi oblekami za športno-eleganten videz.

Foto: Mass

Adidas Grand Court, klasika z modernim pridihom

Če prisegate na preprosto klasiko in se z nostalgijo ozirate po modnih trendih iz sredine prejšnjega stoletja, vas bodo Adidas Grand Court prepričale v trenutku. Navdihnile so jih teniške superge, modeli iz nove kolekcije ostajajo zvesti retro estetiki, a z osveženimi materiali in sodobnimi detajli. Superge so izdelane iz usnja s klasičnimi tremi črtami, zaradi česar so brezčasne. So idealna izbira za vse, ki iščete preprostost, udobje in stil, ki nikoli ne gre iz mode.

Foto: Mass

New Balance 530, kraljice retro tekaškega stila

Če želite ostati v koraku s priljubljenimi modnimi vplivneži, potem so superge New Balance 530 letos v vaših sproščenih modnih kombinacijah nepogrešljive. Ti športni copati so popolna mešanica retro estetike in udobja. Njihova značilna oblika, mrežast material in kombinacija srebrnih in pastelnih odtenkov jih postavljajo povsem na vrh trendov letošnje pomladi. Idealne so za vse, ki ste zvesti športno-elegantnemu videzu, saj jih lahko nosite tako z elegantnimi hlačami kot z bolj sproščenimi stajlingi.

Foto: Mass

Steve Madden Degree za ljubiteljice trendov in drznosti

Blagovna znamka Steve Madden slovi po drznem dizajnu in trendovskih kosih, ki takoj pritegnejo poglede. Model Degree je točno to. Superge, ki združujejo robusten podplat, športno obliko in prefinjen stil, lahko obujete za vsako priložnost. Zaradi mehkih materialov in detajlov so dovolj vsestranske, da jih lahko nosite z minimalističnimi outfiti ali pa jih uporabite kot modni kos, ki si ga vsi zapomnijo.

Foto: Mass

Victoria, superge, ki so šik in udobne

V kolekcijah superg Victoria se prepletata španski minimalizem in urbani slog. Njihova brezčasna estetika in kakovostni materiali so zaščitni znak te znamke, letos pa izstopajo modeli v beli in nude barvi z debelimi gumijastimi podplati in barvnimi detajli. Idealne so za vse, ki cenijo čiste linije in iščejo brezčasne superge, ki jih bodo lahko nosile še leta. Victoria Berlin so popolne v kombinaciji s trendovskimi lanenimi hlačami, širokimi srajcami ali preprostimi maksi oblekami.

Foto: Mass

Replay Avalan za urbani utrip in samozavest

Superge Replay Avalan so ustvarjene za ženske, ki se ne bojijo biti v središču pozornosti. Njihova drzna oblika vključuje robustne podplate, izstopajoče logotipe in kombinacijo različnih materialov. Idealne so za ulični stil, saj jih lahko kombinirate s kavbojkami z visokim pasom, usnjenimi jaknami, pa tudi z bolj športnimi outfiti. Blagovna znamka Replay je znana po tem, da združuje surov urbani slog z izjemno kakovostjo, zato so te superge odlična izbira za vsakodnevno nošenje.

Foto: Mass

Lahkotne superge S.Oliver za vsak dan

Za tiste, ki iščete superge za vsak dan, ki so hkrati tudi nekaj posebnega, so superge S.Oliver prava izbira. Njihov preprost dizajn s kančkom zlate barve omogoča enostavno kombiniranje z vsakim kosom garderobe. Poudarjen podplat jih še dodatno začini. So izjemno udobne in lahke, zaradi česar so primerne tudi za hitenje po popoldanskih opravkih, dolge sprehode po mestu ali sproščene kavice s prijateljicami.

Foto: Mass