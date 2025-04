V Policiji so že tradicionalno zadržani pri pojasnjevanju, zakaj se odločijo za krepitev vrst na določenem območju in tudi v tem primeru je bilo tako. Na splošno so nam pojasnili, da je v Ljubljani tako kot v vseh večjih mestih gostota kriminalitete večja, predvsem premoženjska, ki je povezana z gostoto poseljenosti in dnevnimi migracijami, v zadnjih letih pa tudi z vse večjim številom turistov.

Vsako tretje kaznivo dejanje v Ljubljani

"Tako lahko rečemo, da je Ljubljana kot največje mesto v Sloveniji tudi najbolj varnostno obremenjena. Število kaznivih dejanj v Mestni občini Ljubljana predstavlja približno eno tretjino vseh obravnavanih kaznivih dejanj v Sloveniji," razlagajo na PU Ljubljana.

Statistika kaže, da je kriminaliteta v Ljubljani v zadnjih letih po končanju protikoronskih ukrepov rahlo porasla, vendar je ta, če jo primerjamo v daljšem časovnem obdobju, upadla.

Na PU Ljubljana so se kljub temu odločili, da bodo posebni delovni skupini policistov, ki se posebej ukvarja z ulično kriminaliteto, priključili dodatne policiste za posredovanje, ki so v kritičnih časovnih obdobjih neprestano prisotni v centru mesta. Bolj podrobnih informacij o številu in lokaciji dodatnih policistov na PU Ljubljana zaradi zagotavljanja njihove varnosti ne želijo razkrivati, čeprav jih mimoidoči v zadnjih dneh težko spregledajo.

Kriminaliteta je v zadnjih letih v Ljubljani porasla, a se je povečalo tudi število dnevnih migrantov in turistov, ki so priljubljena tarča kriminalcev. Foto: Peter Pahor

Njihovo prisotnost na ljubljanski policijski upravi upravičujejo tudi s tem, da je trenutno razglašena še povečana potencialna teroristična ogroženost in da je tako varovanje središča Ljubljane primerljivo z ukrepi v večjih evropskih mestih.

Ob tem na ljubljanski policijski upravi zagotavljajo, da prisotnost policistov ni povečana le v centru, temveč v vseh kritičnih delih mesta. "To pa bodisi s stalnimi poostrenimi nadzori bodisi z usmerjeno prisotnostjo civilnih patrulj, patrulj policistov konjenikov, vodnikov službenih psov in dinamičnimi, ciljno usmerjenimi oblikami dela. Več takšnih nadzorov opravljamo ponoči, ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na lokacijah, kjer je pričakovati večje število ljudi," še pojasnjujejo.

Za te naloge je PU Ljubljana tako kot že v preteklosti za kadrovsko pomoč zaprosila druge policijske uprave in posamezne operativne enote generalne policijske uprave, s takšnim delom pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje. "Zavedamo se namreč, da varnost v Ljubljani ni samoumevna, in si prizadevamo s prilagojenimi oblikami dela ohranjati trenutno stopnjo varnosti oziroma jo z dodatnimi ukrepi celo izboljšati," sklenejo.