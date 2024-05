V eksploziji plinske jeklenke poškodovana 78-letnica

V stanovanjski hiši na območju policijske postaje Rače je okoli poldneva prišlo do eksplozije plinske jeklenke, ki jo je menjala 78-letnica. Ta je v nesreči utrpela telesne poškodbe, vendar ni v smrtni nevarnosti. Nastalo je za okoli 15.000 evrov gmotne škode, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Pri eksploziji je ženska utrpela telesne poškodbe in bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Maribor, kjer so ji nudili zdravniško oskrbo, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Policisti so po do sedaj zbranih obvestilih ugotovili, da je do eksplozije prišlo zaradi uhajanja plina. Tujo krivdo so po ogledu kraja nesreče izključili. O dogodku bodo obveščali mariborsko okrožno državno tožilstvo.