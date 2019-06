Eksplozija plina v Domžalah, ena oseba poškodovana #foto

Ob 16.25 je v drugem nadstropju stanovanja na Ljubljanski cesti v Domžalah eksplodirala 190 gramov težka plinska jeklenka za taborjenje. Stanovalec z jeklenko v kopalnici ni ravnal pravilno, zato mu je začel uhajati plin, ki se je nato razširil po prostoru in eksplodiral. Moški je dobil opekline, eksplozija pa je poškodovala okno, piše na spletnih straneh Uprave za zaščito in reševanje.

Matjaž Korošec, vodja izmene gasilcev, je za lokalni medij domzalec.si povedal, da naj bi stanovalec na jeklenko pred eksplozijo namestil gorilec. Tega najverjetneje ni dobro pritrdil, saj je plin uhajal. Ko je prižgal gorilec, je nato prišlo do eksplozije, ki je po telesu poškodovala stanovalca. V stanovanju sta se sicer v času nesreče nahajala tudi njegova žena in sin, ki pa sta bila v času eksplozije v drugem prostoru.

Gasilci so prezračili in pregledali prostor in nudili prvo pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev.

Foto: PGD Domžale

Foto: PGD Domžale

Foto: PGD Domžale