Strašen ruski napad na središče mesta v Ukrajini: ubitih več kot 20 ljudi #video

Reševalne službe so na družbenih omrežjih potrdile, da so ruske sile zadele središče mesta ravno v času, ko je bilo tam več ljudi. Po trenutnih podatkih je umrlo najmanj 21 ljudi, 83 pa je ranjenih. Kot navajajo, gre za preliminarne podatke, med ranjenimi pa so ljudje, ki so bili na ulici, v avtomobilih, v javnem prevozu, v hišah.

Iz urgence so sporočili, da so na terenu in da so aktivirane krizne enote za pomoč preživelim, vključno s psihološko podporo. "Preiskovalci in forenzični strokovnjaki so na prizorišču napada, zbirajo dokaze in dokumentirajo brutalen vojni zločin Ruske federacije nad civilnim prebivalstvom," so sporočili iz državne službe za nujne primere.

"Grozljiv ruski raketni napad na Sumi. Po prvih podatkih je na desetine mrtvih in ranjenih civilistov," je zapisal Zelenski na družbenih omrežjih. "In to na dan, ko gredo ljudje v cerkev: Na cvetno nedeljo. To lahko storijo samo barabe," je dodal.

Uničeni civilni objekti in vozila

Vršilec dolžnosti župana mesta Sumi Artem Kobzar je dejal, da je bilo "veliko mrtvih" in da je "sovražnik znova napadel civilno prebivalstvo". Prvi posnetki s terena kažejo uničene civilne objekte in vozila v središču mesta, po prvih informacijah je med prizadetimi vozili tudi mestni trolejbus.

Objavljen je bil tudi videoposnetek, ki prikazuje zadeti trolejbus.

Trolleybus damaged by the missile strike, and the moment of the strike caught on video. pic.twitter.com/EVh26WCO9a — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) April 13, 2025

Pred kratkim so v središču Krivega Roga pobili 20 civilistov

Podoben napad se je pred nekaj dnevi zgodil v Krivem Rogu, domačem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Takrat je bilo v ruskem obstreljevanju stanovanjskega poslopja in gospodarskih objektov ubitih najmanj 20 ljudi, od tega devet otrok, na desetine pa je bilo ranjenih.