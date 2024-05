Krošelj paral živce Italijanom, Slovenci do pomembne zmage

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Bolzanu prišla do zelo pomembne zmage, gostitelje Italijane je premagala z 2:0. V slovenskih vratih je blestel Gašper Krošelj, ki je bil predvsem v drugi in tretji tretjini na hudi preizkušnji, a zaustavil vseh 30 strelov. Slovenci so z zmago skočili na mesto, ki trenutno prinaša napredovanje v elito (prvi dve). Šest točk imajo po sredinem spodrsljaju in porazu z Romunijo (1:2) tudi Madžari, tretji Italijani jih imajo pet. V četrtek je tekmovanja prost dan, v petek ob 16. uri se bodo Slovenci za zmago pomerili z Japonci, ki so danes na kolena spravili Južno Korejo in še bolj zapletli stanje na prvenstvu.

SP divizije I, skupine A Slovenija : Italija 2:0 (1;0 0:0, 1:0)

Strelec: 1:0 Tičar (Crnović, Bohinc, 16.), 2:0 Kuralt (Tomaževič, Mašič, 45.)



Streli: Slo 25 (16, 3, 6), Ita 20 (6, 9, 15)

Kazni: Slo 6 (0, 0, 6), Ita 2 (2, 0, 0)



Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Magovac, Mašič, Török, Tičar, Sabolič; Ćosić, Crnović, Kuralt, Macuh, Tomaževič; Čepon, Podlipnik, Mahkovec, Simšič, Drozg; Bohinc, Sodja, Beričič, Mehle, Jezovšek. Selektor: Edo Terglav.

Postava Italije: Clara, Bernard; Seed, Trivellato, De Luca, Mantenuto, Frigo; Larkin, Spornberger, Gazley, Catenacci, Salinitri; Pietroniro, Glira, Marchetti, Kostner, Frank; Insam, Amorosa, Deluca, Purdeller, Mantinger; Selektor: Michael Pelino.

Na Južnem Tirolskem do sobote poteka svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem sodelujejo gostitelji Italijani, Slovenci, Madžari, Japonci, Romuni in Južni Korejci.

Slovenska reprezentanca pod selektorsko taktirko Eda Terglava je prvenstvo začela slabo, nadaljuje pa ga rezultatsko odlično. Potem ko je z 2:4 izgubila Južno Korejo, je na drugi tekmi pa strnila vrste in s 6:1 premagala Romunijo, na tretji tekmi pa z 2:0 na kolena spravila Italijane, ki spadajo v najožji krog favoritov za vrnitev med elito.

Terglav je tudi tokrat med vratnici postavil Gašperja Krošlja, ki je bil na koncu junak hudega sosedskega obračuna za pomembne točke na prvenstvu. Če v prvi tretjini ni imel veliko dela, Italijani so sprožili le šest strelov (Slovenci v prvi 16), pa je bil na toliko večji preizkušnji v drugi in tretji tretjini. Na koncu je zbral 30 strelov (risi so v drugi in tretji tretjini sprožili zgolj devet strelov) in zaklenil svoja vrata.

Slovenci so v prvi tretjini prevladovali, a bili neučinkoviti vse do 16. minute, ko je do ploščka za golom prišel Rok Tičar, ga spretno poslal v gnečo pred gol, kjer se je od enega od domačih odbil v gol za slovensko vodstvo z 1:0. Druga tretjina je minila brez golov, v zadnji pa so po hudem začetnem italijanskem pritisku risi zdrveli v protinapad, Blaž Tomaževič je z leve strani lepo podal na desno do osamelega Anžeta Kuralta, ta pa s strelom z bližine pod prečko zvišal na 2:0. Italijani so pritiskali, iskali gol za znižanje, brez vratarja zaigrali že dobre tri minute pred koncem, imeli nato še igralca več, a so se vsi poskusi, da bi se približali, izjalovili.

Romuni presenetili Madžare, Japonci ugnali Južno Korejo

Madžarska reprezentanca, ki spada med favorite za napredovanje, se je v sredo opekla. Potem ko je prvenstvo odprla z zmagama nad Japonsko (3:1) in Južno Korejo (6:2), jo je na kolena presenetljivo spravila Romunija.

Ta je povedla v 50. minuti, Madžari so štiri minute pred koncem izenačili, slabo minuto pred iztekom rednega dela pa je Otto Sandor-Szekely zadel za prvo zmago Romunov na prvenstvu. Madžari so ob koncu izenačenje in morebitni podaljšek lovili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim ni izšlo. Vzhodni slovenski sosedi so sicer v zadnji tretjini prevladovali (razmerje v strelih 16:4, čez celotno tekmo 32:19), a jim razpoloženega vratarja Zoltana Tokeja ni uspelo več premagati.

Na dvoboju azijski reprezentanc so Japonci s 4:3 premagali Južno Korejo, ki je za uvod presenetila Slovence. Obe reprezentanci sta zdaj pri eni zmagi, stvari v skupini pa so se po tretjem dnevu zapletle, tako da je scenarijev za napredovanje in obstanek še ogromno.

V četrtek dan premora, v petek nad Japonce

V četrtek sledi drugi dan tekmovalnega premora, v petek se bodo Slovenci ob 16. uri pomerili z Japonsko, v soboto pa ob 19.30 še z Madžarsko.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano), 3. krog: Sreda, 1. maj Lestvica

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupine A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija – Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

Preberite še: