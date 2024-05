Kdo je HEYDUDE, ki je obnorel ZDA?

Ne kdo, ampak kaj ... HEYDUDE v ZDA velja za eno najbolj zaželenih znamk čevljev, ponaša pa se z lahkotnostjo, udobjem in vsestranskostjo. Morda že poznaš model 'Wally', s katerim je znamka zaslovela? Kmalu so mu sledili še drugi priljubljeni modeli, vsem pa je skupno, da so vsestranski in primerni za različne aktivnosti in življenjske sloge.

Foto: Toni Konrad / Intersocks

Na predstavitvi znamke v Intersportu v ljubljanskem BTC je Marjan Kočila, direktor Intersocksa, ki je distributer znamke HEYDUDE v Sloveniji in še na 13 drugih evropskih trgih, povedal: "Filozofija znamke je, da res lahki, udobni in vsestranski čevlji, ki jih enostavno kombiniraš z vso garderobo, omogočajo, da se lažje prepustiš trenutku, v katerem si – naj bo to piknik na domačem vrtu, pivo po pohodu na najljubši hrib ali pa sproščeno druženje s prijatelji. HEYDUDE ti želi pomagati najti nepozabne trenutke čistega udobja in veselja, ki jih deliš z ljudmi, s katerimi se počutiš najudobneje.«

Iz Italije v širni svet

Znamko HEYDUDE sta leta 2008 v italijanski Toskani ustanovila strokovnjaka za obutev, Alessandro Rosano in Dario Kaute, dve leti pozneje pa je nastal njihov prvi ikončni model 'Wally'. Rosano in Kaute sta si zadala cilj ustvarjati čevlje, ki brez težav združujejo udobje, stil in vsestranskost, kar jima je bržkone uspelo. Leta 2022 je znamko kupilo ameriško podjetje Crocs, ki je dodatno razvilo kolekcijo in poudarilo njene prednosti ter posebnosti. Tako danes v asortimanu najdemo številne stilske modele čevljev, kot so superge, škornji in sandali, za najmlajše ljubitelje udobja pa so razvili pa so tudi otroško kolekcijo.

HEYDUDE je izredno priljubljena čez lužo, je na predstavitvi znamke povedal Kočila: "Glede na raziskave je v ZDA sedma najbolj priljubljena znamka obutve med najstniki, povprečno pa ima kupec HEYDUDE štiri pare čevljev te znamke, kar je dvakrat več od konkurence." V Evropi sta Italija in Španija dva trga, kjer je HEYDUDE prisoten, poznan in dobro prodajan že več let, lani pa se je distribucija še aktivneje razširila na ves svet, odpirajo pa se tudi prve tako imenovane monobrand trgovine, je še povedal.

Foto: Toni Konrad / Intersocks

Lahkotnost in udobje na prvem mestu

Letošnja spomladanska kolekcija HEYDUDE ponuja širok izbor barv in materialov, med njimi najdemo lahkotni jersey, mrežasto tkanino, ki je zelo zračna, platnene modele, različne potiske in vezenje. Nekateri ženski modeli imajo platformo, v kolekciji pa so tudi superge. "Skupni so jim lahkotnost, udobje ter prilagodljive in elastične vezalke," je povedal Kočila.

Tudi v prihodnje bo znamka ostala zvesta lahkotnosti in udobju, gradila pa bo na svojima glavnima ikonama, 'Wally' in 'Wendy'. V letošnji jesenski kolekciji bodo pomembna novost škornji z vodoodbojnimi materiali, znamka pa bo postrega tudi s sodelovanjem s Coca-Colo. Kočila je zbranim na dogodku zaupal tudi že nekaj podrobnosti za prihodnje leto: »Za pomlad in poletje 2025 načrtujejo širšo kolekcijo za vse kategorije in še več novih barv, printov, materialov in sodelovanj.«

Naročnik oglasnega sporočila je INTERSOCKS D.O.O., KOČEVJE.