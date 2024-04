Sveže pivo iz Laškega, ki je med Slovenci povzročilo vihar

Se še spomnite, kako je lani Pivovarna Laško zvarila novo pivo, ki je med Slovenci ustvarilo pravi vihar? Celo igralca in komika Tadeja Toša je skoraj odneslo, ko ga je poskusil, a ga je prav hitro vzljubil. O novem pivu so govorili številni slavni, na primer Dejan Dogaja in Ciril Komotar. Tudi Vedeževalec Blaž je pogledal v svoje karte, da mu napove prihodnost. Govorimo seveda o pivu Laško Burin, ki ga zaznamujeta vrhunska svežina in malo manjša vsebnost alkohola.