Dončić spet ušel kazni, zdaj ga čaka zahteven izziv

Mavericks so tudi po zaslugi 25 točk Luke Dončića v sredo zgodaj zjutraj po slovenskem času v gosteh premagali Indiana Pacers (127:104) in prekinili niz štirih porazov, 24-letni slovenski zvezdnik je lahko zaigral, ker mu je liga NBA spet razveljavila 16. tehnično napako. To si je prislužil na ponedeljkovi tekmi v Charlottu, zaradi katere bi moral za kazen izpustiti eno tekmo.

No, temu se je Ljubljančan še drugič v zadnjih dveh sezonah izognil, zdaj pa njega in njegove soigralce do konca rednega dela sezone čaka trdo delo, da Dallas Mavericks popeljejo na mesta, ki zagotavljajo vsaj kvalifikacije za končnico. Že v noči na petek je pred njimi zahteven izziv, gostujejo namreč pri Philadelphia 76ers, tretji najboljši ekipi vzhodne konference.

76ers bodo spet pogrešali prvega zvezdnika Joela Embiida, a trener Teksašanov Jason Kidd opozarja, da zato ne bodo nič manj nevarni. "Dobro, v Embiidu imajo morda MVP, a imajo tudi brez njega prekleto dobro ekipo," je povedal glavni trener Dallasa.

Na seznamu vprašljivih za srečanje se je spet znašel nemški center Maxi Kleber, zato pa je Kidda navdušila ponedeljkova predstava JaVala McGeeja, ki je v 13 minutah tekme dosegel deset točk (met iz igre 4/5), blestel v obrambi, kjer je podelil nekaj blokad, predvsem pa z zverinskim zabijanjem dvignil energijo v svoji ekipi. "Povsod je bil. Branil je. Dobra energija je bila, ko je bil na parketu, zelo nam je pomagal," ga je pohvalil tudi Dončić.

"JaVale nam je prižgal iskro, ki jo bomo potrebovali tudi v Filadelfiji," pa je povedal Kidd. Dallas in Philadelphia sta se v tej sezoni že pomerila v Teksasu, 3. marca so s 133:126 zmagali Mavericks, Dončić pa je bil z 42 točkami in 12 asistencami prvo ime dvoboja. Kyrie Irving jih je dodal 40, Embiid pa se je tedaj ustavil pri 35 točkah.

Dallas je trenutno 11. moštvo zahoda, ima pa povsem enako razmerje zmag in porazov (37:39) kot deseti Oklahoma City Thunder. Do konca rednega dela Dončića in druščino čakata še gostovanji v Miamiju (2. april) in Atlanti (3. april), nato pa tri tekme v domači dvorani American Airlines, proti Sacramentu (6. april), Chicagu (8,. april) in San Antoniu (9. april).

Delovni večer čaka tudi Gorana Dragića, ki je pred dnevi debitiral v dresu svoje nove, že sedme ekipe v ligi NBA, Milwaukee Bucks. Na svoji jubilejni tisoči tekmi v najmočnejši ligi na svetu je zbral tri podaje, tokrat pa se z vodilno ekipo vzhodne konference mudi pri Indiana Pacers, zadnji žrtvi Dallasa.

