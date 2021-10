Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Dallas Mavericks bodo v noči na petek v ligi NBA lovili svojo tretjo zmago v tej sezoni. Luko Dončića in njegove soigralce čaka obračun s San Antonio Spurs, ki so na svojih dozdajšnjih štirih tekmah zmagali le enkrat. Dončić je v povprečju na treh tekmah dosegel 23,7 točke, 11,3 skoka in 8,7 asistence na srečanje.