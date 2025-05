Nekdanji Dončićev trener v težavah: Nočem iskati izgovorov

Ali domači parket v končnici lige NBA sploh še predstavlja prednost? Sodeč po dogajanju v konferenčnem finalu na vzhodu med New Yorkom in Indiano niti najmanj. Knicks in Pacers so odigrali tri tekme, na vseh so se veselili gostje. Indiana vodi v skupnih zmagah z 2:1 in ima priložnost, da bi si z uspehom na domačem parketu v noči na sredo zagotovila prvo zaključno žogico (3:1) za napredovanje v veliki finale. To bi bil največji dosežek Ricka Carlisla, nekdanjega stratega Luke Dončića in Jalna Brunsona pri Dalasu, odkar znova sodeluje z Indiano. Pred četrto tekmo, na kateri bosta na tribunah dva posebna gosta, se v taboru gostiteljev otepajo težav, saj je zaradi poškodbe desnega gležnja vprašljiv nastop Aarona Nesmitha.