Prvi dvoboji domačega turnirja za Slovence neuspešni

Lara Opeka je v ženski konkurenci pokleknila v prvem krogu, potem ko jo je s 3:1 (6, -8, 7, 7) ugnala Španka Maria Xiao. Neuspešna je bila tudi Ana Tofant. Ta je sicer dobila uvodna dva niza, na koncu pa z 2:3 (9, 9, -6, -10, -8) izgubila proti Kitajki Xiatong Wang. Nastop med posameznicami čaka še Saro Tokić, merila se bo z Avstralko Yangzi Liu.

V moških dvojicah sta Darko Jorgić in Deni Kožul v uvodnem dvoboju morala priznati premoč Korejcema Anu Jaehyunu in Limu Jonghoonu, ta sta s tekmecema opravila gladko in slavila s 3:0 (8, 4, 4).

Sara Tokić in Ana Tofant sta pokleknili na prvi stopnički ženskih dvojic, kjer sta bili s 3:0 (8, 8, 3) boljši Korejki Choi Hyojoi in Shin Yubin.

Med mešanimi dvojicami sta uvodni dvoboj izgubila tudi Sara in Bojan Tokić, potem ko sta ju ugnala Nemca Franziska Schreiner in Wim Verdonschot s 3:0 (11, 7, 8). Igrala bosta še Peter Hribar in Ana Tofant, ki ju čakata prva nosilca, Korejca Shin Yubin in Lim Jonghoon.

V moški konkurenci bosta igrala še Bojan Tokić, ki se poslavlja od reprezentance, in Deni Kožul. Tokića čaka Wong Chun Ting iz Hongkonga, Kožula pa Poljak Samuel Kulczycki, ki je v kvalifikacijah izločil Slovenca Brina Vovka Petrovskega.

Najboljši slovenski posameznik Darko Jorgić, ki je peti nosilec, je v prvem krogu prost, v drugem pa ga čaka zmagovalec obračuna med Angležem Tomom Jarvisom in Korejcem Parkom Ganghyeonom.